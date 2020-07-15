Согласно декларации о доходах, Лукашенко нищий 32 15.07.2020, 15:48

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И женат на Галине Родионовне.

ЦИК опубликовала в издании «СБ» декларации кандидатов на президентство. Александр Лукашенко опубликовал доходы свои и своей жены, которая живет в Могилевской области, пишет сайт телеканала «Белсат».

Александр Лукашенко задекларировал, что в прошлом году получил 117 068 рублей доходов. Эти деньги он получил в качестве зарплаты. При этом у Лукашенко нет никакой недвижимости, автомобилей, акций, или иного имущества.

Лукашенко указал в декларации, что он до сих пор женат. Его жена Галина Родионовна Лукашенко в прошлом году получила 5560 рублей. Она является собственницей частного дома в Шклове, кроме того имеет половину доли собственности на жилой дом в деревне Большой Межник Шкловского района Могилевской области. Кроме прочего, у Галины Лукашенко есть 56 акций ОАО «Шкловский маслодельный завод».