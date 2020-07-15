«Будем выходить до тех пор, пока он не свалит с поста» 4 15.07.2020, 16:12

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Фото: svaboda.org​

Белорусы готовы стоять на улицах неделями.

Telegram-канал "Баста!" публикует обращение минчанина. Многие белорусы настроены довольно решительно.

"Всё, хватит, я не намерен больше терпеть ни капли той "стабильности", которой кормит нас Лукашенко столько лет, - пишет он. - Сегодня я выхожу опять, и плевать, если кому-то из властей это не нравится. Это мой город, и я имею право и буду гулять по нему где захочу и когда захочу. Например, сегодня – сразу после подачи жалобы в ЦИК.

Никаких поблажек ему больше не будет, я и мои друзья выходим и будем выходить до тех пор, пока он не свалит с поста. Если для этого надо будет стоять неделями, то мы готовы. В гробу я его видел вместе со всеми его шавками".

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