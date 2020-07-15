Как Хабаровск сломал Путину вертикаль 2 Иван Яковина

15.07.2020, 16:17

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Иван Яковина

Три ключевых вопроса.

Сейчас вся околополитическая Россия ломает голову в поисках ответов на три взаимосвязанных ключевых вопроса. Давайте и я попробую на них ответить

За последние несколько дней центром российской политики стал дальневосточный город Хабаровск, где прошли беспрецедентные по масштабам антипутинские акции протеста.

Они, кстати, продолжаются и сейчас. Идут каждый день, а на ночь у здания администрации остаются несколько десятков человек. Я им очень советую поставить палатки. Ибо если там появятся палатки и прозвучит слово «Майдан», то все их требования будут немедленно выполнены.

Без легитимности Владимир Путин обречен

Поскольку протест в Хабаровске не утихает, сейчас вся околополитическая Россия ломает голову в поисках ответов на три взаимосвязанных ключевых вопроса:

— Первый — что вызвало взрыв протестной активности?

— Второй — есть ли уже сейчас у этих событий не только местное, но и федеральное значение (а не только местное)

— Ну и третье — выльется ли хабаровский протест во что-то большее.

Давайте и я попробую ответить на эти вопросы.

1. Что вызвало феноменальную активность города, в котором вообще никогда не было никаких митингов?

Ответ простой — чересчур борзое, хамское и скотское отношение Кремля к Хабаровску. Правильнее всего это отношение можно назвать колониальным. Основной принцип работы Владимира Путина с регионами такой: он направляет глупым туземцам своего наместника. Этот наместник выкачивает из территории все ресурсы и отправляет их в Москву, а также следит, чтобы туземцы не бунтовали. При этом он имеет полное право делать с местным населением абсолютно все, что пожелает. Хоть из огнемета их жечь. Главное — чтобы в Москву шел поток денег, а на месте все было спокойно.

Но в 2018 году в Хабаровске случился сбой в этой системе: несмотря на фальсификации присланный из Москвы наместник не смог победить на выборах. И губернатором стал местный системный оппозиционер — Сергей Фургал. От него никто не ждал никаких подвигов, но он неожиданно оказался очень неплохим губернатором и адекватным, хорошим человеком. Он перестал выкачивать из региона ресурсы, вернул выборы местных органов власти и вел себя с жителями как с нормальными людьми, а не как с оккупированным населением, как его предшественники.

В результате популярность Фургала взлетела до небес. Точнее, даже выше небес — крае он стал намного популярнее Владимира Путина. Из-за этого президента России стала мучать черная ревность. Об этом самому Фургалу лично рассказал путинский «смотрящий» по Дальнему Востоку Юрий Трутнев.

Ну а когда хабаровский губернатор не стал мухлевать с явкой и голосами за поправки во время недавнего путинского обнуления, президент РФ и вовсе психанул. Он приказал во что бы то ни стало публично и максимально жестоко наказать выскочку Фургала, который стал о себе слишком много думать. Губернатору предъявили обвинения в организации убийства нескольких человек в 2004−5 годах и увезли на самолете в Москву — в самый продажный на свете Басманный суд.

У жителей Хабаровска при этом никто ничего не спросил. Путин сделал вид, что их самих и их интересов вовсе не существует. Это был смачный плевок в лицо целому региону России. В обычное время и в обычных обстоятельствах регион бы, наверное, утерся. Такое много раз происходило в других областях и республиках. Но сейчас обстоятельства и время очень необычные.

После провального голосования по поправкам в Конституцию Путин лишился легитимности. Его власть очень ослабла, всем стало очевидно, что король — голый. Или царь ненастоящий.

Без легитимности он перестает быть фигурой, которая может проецировать свою власть на всю страну. Его просто никто не слушает, а его мнение становится неважным. Он лишается авторитета, влияния. Его уже даже не боятся. Хуже того, он сам начинает раздражать, а его наглые решения, которые ранее все просто терпели, сейчас начали дико бесить.

Поэтому хабаровчане вообще без проблем и безо всякого страха вышли на митинг протеста против Путина в защиту своего губернатора. После путинского «обнуления» немыслимое ранее действие — массовая акция протеста — стало совершенно логичным, нормальным и легким.

Я слушал рассказы людей оттуда, которые шли на свой первый в жизни митинг с опаской — а не будут ли они там одни. Но когда видели, что таких же людей десятки тысяч, их сознание менялось! Из покорных подданных они немедленно, за секунду, превращались в требовательных граждан. А это — совсем другое качество человека.

Вот тут мы подошли к ответу на второй вопрос из списка: есть ли у этих событий не только местное, но и федеральное значение (а не только местное).

Я уверен, что есть. Добиваясь своих региональных целей, жители Хабаровска вскрыли и сделали очевидными несколько очень важных черт России после обнуления. Тут я хочу коротко пересказать пост политолога Кирилла Рогова.

Первое. Оказалось, что обычные люди — жители российской провинции ненавидят Владимира Путина. Они видят его настоящим врагом, который мешает им жить. Тем самым колониальным диктатором, который ни во что их не ставит.

Нет у президента РФ никакой поддержки среди простого народа. Народ беднеет, и видит, что все деньги идут в Москву. Они не считают эту систему справедливой и уже готовы бороться против нее. Я уверен, что такое происходит не только в Хабаровске, но и по всей России.

Второе. Митинг в Хабаровске показал, что власть не способна ничего сделать с митингом на 50−60 тысяч человек. Если 20 тысяч выходят, их бьют и винтят. Но когда людей более 50 тысяч — полиция исчезает.

По сути дела, любой достаточно активный и харизматичный человек может вести людей на свержение режима и на революцию. А если полиция начнет сопротивляться, то только раззадорит толпу.

Это особенно важное наблюдение для нынешней ситуации, когда у Путина не осталось легитимности, причем об этом знают и сами полицейские. В Хабаровске они увидели, что весь народ против Путина — и не стали народу мешать. То же самое будет и в других городах.

Ну и еще одна важная тема, которую заметил Рогов. В России всегда считалось, что наличие компромата на чиновника делает его легко управляемым для начальства. Папка с уголовным делом считалась «козырным тузом», который нечем крыть. Но история Фургала показала, что это больше не так. Теперь даже обвинения в убийствах людей не впечатляют. Народ говорит: «А по фигу! А вот даже если убивал! Все равно вы там, в Кремле, хуже!».

Если разобраться, то для Кремля это просто катастрофа. Раньше всегда можно было снизить градус народного недовольства, уволив или посадив министра, или губернатора. Министры и губернаторы всегда боялись именно такой судьбы. Но теперь они свободны от этого страха. Обвинение Фургала в убийствах не пошатнуло его рейтинга и популярности. Более того, он стал настоящим народным героем. Получается, что и другие губернаторы могут последовать его примеру. Это отменяет ограничения на бунт внутри элиты.

Раньше Путин считался защитником своего окружения, олигархов и чиновников от злого и голодного народа. А теперь вот выясняется, что народ на руках готов носить того, кто бросит вызов президенту. Это очень опасная для Путина ситуация. Восстание против него становится общественно одобряемым, социально позитивным поведением. По мнению русского народа, Фургал в этой истории герой, а Путин — злодей. Все это видят и понимают. И уже сейчас делают выводы.

Ну и давайте попробую ответить на третий вопрос: выльется ли хабаровский протест во что-то большее в недалеком будущем?

Это, конечно, самый сложный вопрос. Разгорится ли пламя из этой искры? Все-таки Хабаровск и весь Дальний Восток очень далеко от Москвы, как на другом континенте. Поэтому сейчас многие политологи и аналитики говорят, что жители Хабаровска пошумят и успокоятся. Конечно, этого исключать нельзя. Но я думаю иначе.

Пока Фургал в тюрьме, не успокоятся они. Им понравилось митинговать, они чувствуют за собой силу. Из-за смены качества людей, из-за превращения населения в граждан, назад в стойло их так просто не вернуть. Они будут и далее ходить на митинги. Скажем, они не потерпят назначения какого-то очередного наместника из Москвы. Их сейчас устроит только проведение новых выборов.

Кстати, о выборах. Уже в сентябре по всей России пройдут выборы в местные органы власти. И я вас уверяю: Хабаровск уже сейчас стал источником вдохновения и примером для подражания для противников Путина в других регионах России.

Все увидели, что на митинги выходить можно, что это безопасно, что полиция ничего не делает. Соответственно, люди могут запросто изменить свою судьбу. Ничего сложного в этом нет. Нужен лишь повод. А выборы такой повод и дадут.

Ну и последнее, что я хочу тут отметить. В последнее время мне много раз говорили: «Ну что ты носишься с этой путинской легитимностью как с писаной торбой? Это слишком неуловимая субстанция. Он спокойно и без нее обойдется. Полк ментов с дубинками легко ее заменяет».

Но вот Хабаровск показал, что нет, не заменит. И огромный митинг, на который вышли простые люди, и нежелание полиции их разгонять, и паралич принятия решений в Кремле — это все следствие именно потери Путиным легитимности. И чем дальше, тем отчетливее будет виден этот процесс.

Без легитимности Владимир Путин обречен. Как совершенно верно сказал Схигумен Сергий, Хабаровск — это первая ласточка. А ласточки по всей России живут, и даже над Кремлем летают.

Иван Яковина, «Новое время»