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Королева Британии посвятит в рыцари ветерана, помогавшего медикам

  • 15.07.2020, 16:59
Королева Британии посвятит в рыцари ветерана, помогавшего медикам
Том Мур
Фото: Reuters

Он собрал 33 миллиона фунтов для Национальной службы здоровья.

Королева Великобритании в пятницу посвятит в рыцари отставного капитана Тома Мура, который собрал 33 миллиона фунтов стерлингов ($40 млн) для Национальной службы здоровья (NHS).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Капитан Мур ходил по 25-метровому двору своей семьи в Бедфордшире и сначала поставил себе цель в 100 кругов.

Но потом он поклялся продолжать до тех пор, пока будут поступать пожертвования. Задача пройти 100 кругов состояла в том, чтобы отметить его будущее 100-летию 30 апреля. В конце концов Мур собрал наибольшую сумму средств, которую человеку удавалось собрать через платформу JustGiving.

Ветерана Второй мировой войны планировали посвятить в рыцари еще в апреле, но церемонию отложили из-за коронавируса.

Букингемский дворец заявил, что церемония состоится в пятницу в Виндзорском замке, где 94-летняя королева Елизавета II находилась во время пандемии COVID-19 со своим мужем 99-летним принцем Филиппом.

Дворец заявил, что церемония состоится частно с Муром в сопровождении членов его семьи.

"Я надеюсь, что у нее не очень тяжелый меч", - сказал Мур, когда было объявлено о церемонии. Во дворце сказали, что королева будет использовать меч, который принадлежал ее отцу Георгу VI.


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