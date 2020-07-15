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В Хабаровске началось шествие в поддержку арестованного губернатора

  • 15.07.2020, 17:18
В Хабаровске началось шествие в поддержку арестованного губернатора
Фото: Reuters

В городе пятый день продолжаются уличные акции.

Жители Хабаровска пятый день подряд вышли на шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Трансляцию с места событий ведёт региональный штаб политика Алексея Навального, передает «Радио Свобода».

Демонстрация проходит по центральным улицам города, звучат лозунги «Своих не бросаем» и «Хабаровск мы спасаем». Акция не была согласована с городскими властями, однако полицейские и сотрудники Росгвардии не вмешиваются в события.

Перед началом шествия в центре города состоялся митинг в поддержку губернатора.

Перед мероприятием правительство региона выступило с просьбой прекратить акции протеста из-за опасности распространения коронавируса.

Фургал был арестован 10 июля, его обвиняют в причастности к двум убийствам и покушении на убийство предпринимателей в середине двухтысячных годов. Ему грозит пожизненный срок. Он обвинения отрицает.

Первая акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске 11 июля. Она была самой многочисленной. МВД утверждало, что в ней приняли участие до 12 тысяч человек. Журналисты давали оценку до 40 тысяч участников.


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