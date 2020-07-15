Как Украина может помочь белорусам, которые жаждут свободы 15.07.2020, 17:27

Украинские парламентарии должны исходить из принципа «За вашу и нашу свободу».

Поиск баланса между прагматизмом и идеализмом довольно тонкое предприятие, тем боле для Украины, которая к сожалению никогда не провозглашала и не руководствовалась ценностными основаниями в своей внешней политике, пишет украинский политолог, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара в «Фейсбуке».

Результатом нашего «прагматизма» стало то, что к моменту неминуемой российской агрессии (напомню, что в начале 90х «либерализм» Ельцина и слабость государства российского не мешали их попыткам захватить Крым, в 2003 году мы были на гране вооруженного конфликта из-за желания Путина взять под контроль Керченский пролив, а об энергетических, торговых и прочих войнах за весь период до 2014 года можно написать многотомник) мы пришли без союзников (внеблоковость в обмен на экономические преференции правящей элите) и с вооруженными силами в плачевном состоянии (не смотря на статус самой крупной страны Европы и весь потенциал ОПК с производственными связями в РФ).

«Прагматики» аргументируют свои намерения и действия в сторону большего взаимодействия с Беларусью желанием мотивировать Лукашенко не предоставлять свою территорию в качестве плацдарма для кремлевской агрессии, и не дать России поглотить Беларусь, создавши существенную угрозу нашей безопасности еще и с северного направления. Так же, посредничество Беларуси дает возможность решать некоторые вопросы, связанные с обороноспособностью, в частности обеспечение топливом и запчастями. Ну и конечно же серединное государство делает возможным перемещение товаров и людей между двумя государствами, находящимися как бы в состоянии войны («как-бы» - с юридической точки зрения). Вообще-то, российско-украинская война стала благоприятным шансом для Лукашенко не только выйти из международной изоляции (когда-то его называли «последним диктатором Европы»), но и удержаться у власти, компенсируя активизацией торгово-экономического сотрудничества с Украиной (и не только) закручивание Кремлем нефтяного вентиля (основы «чуда» лукашенкономики).

Обычную торговлю с государством-агрессором через Беларусь оставим на совести нынешней власти и причастного бизнеса. Но, вряд ли нашим национальным интересам соответствует сохранение зависимости от специальных товаров и шаткого посредничества. С этим можно (было?) мириться лишь до той поры, пока в результате активных усилий не отпала бы необходимость.

Вера в способность нынешнего президента Беларуси не допустить использование своей территории в качестве плацдарма для агрессии против Украины, зиждется на «трех китах»: уверенности в том, что Аляксандр Рыгоравіч не изменит данного еще Петру Алексеевичу обещания не смотря на любой уровень давления и угроз из Кремля; предположения, что Путин вообще будет спрашивать на то разрешение; и веры в то, что военное руководство и КГБисты выполнят приказ Лукашенко, а не Путина (надеюсь еще не забылось то, кто возглавлял силовые ведомства при Януковиче). На чем основаны расчеты, что агрессивному поглощению Беларуси Россией может воспрепятствовать пассивная поддержка Украины сложно представить. А о активной роли в виде соответствующей стратегии, выделении людских и материальных ресурсов речь как не шла при искушенном во внешней политике Порошенко, так и не идет при Зеленском, делегировавшем ее реализацию шефу своей канцелярии.

При этом следует напомнить, что Беларусь является союзным России государством, которое разделяет видение угроз (НАТО и США) и стремится к созданию «общего оборонного пространства на базе формирования и развития региональной группировки войск (сил), создания объединенных военных систем, взаимного использования и совершенствования элементов оборонной инфраструктуры», планирует их «применение по единому замыслу и плану».

Не забываем и того, что Беларусь выбрала себе место не среди 99 друзей Украины, а в компании 9 подельников Путина (Армении, Боливии, Кубы, Северной Кореи, Никарагуа, Судана, Сирии, Зимбабве и Венесуэлы) в критически важном для Украины голосовании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу территориальной целостности Украины (68/262 от 27.03.14). Другие голосования на международных форумах не лучше.

На территории соседнего государства спокойно себя чувствуют бойцы с «киевской хунтой» на Донбассе, зато украинские граждане могут оказаться переправленными в руки ФСБ.

О систематических нарушениях прав и свобод своих граждан, политически мотивированных преследованиях в Беларуси существуют десятки заявлений парламентов и правительств демократических стран, резолюций международных организаций. Лукашенко не прекращал зачистку политического пространства от малейшей конкуренции и оппозиции, взял под контроль все институты власти, включая парламент.

Поэтому, когда белорусы пытаются вернуть себе достоинство и свободу стоять в стороне, а тем более подыгрывать узурпатору означает шаг к поражению в более широком конфликте между свободой и набирающей силу тиранией, отказаться от чаяний и жертв двух украинских революций, которые сыскали симпатию и поддержку свободолюбивых людей во всех уголочках мира. Не говоря об интересах белорусов, временное сохранение авторитарного правителя сейчас не решает проблемы безопасности Украины ни сегодня, ни в будущем. Что или кто может быть гарантией неучастия или неиспользования Беларуси против нас после решения Лукашенко своей проблемы сохранения у власти или его ухода с политической сцены естественным или иным способом? В интересах Украины демократический транзит власти, а не затягивание агонии режима. Интересам обеих народов больше отвечает Лукашенко мемуарист, нежели загнанный в угол еще один «обнуленный президент».

В этой связи важную роль должен сыграть украинский Парламент. В отличии от правительства, которое может и дальше преследовать прагматические цели или прикрываться ими, высший законодательный орган должен солидаризироваться с народом, что жаждет свободы. Этому может поспособствовать создание депутатского объединения (кокуса) в поддержку демократической Беларуси. То, что сейчас происходит в соседней стране не должно проходить незамеченным.

Украинские парламентарии, по крайней мере те, кто себя считают таковыми, должны исходить из принципа «За вашу и нашу свободу». Это тот редкий случай, когда идеализм гармонично уравновешивается прагматизмом.

Жыве Беларусь!