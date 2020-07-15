закрыть
15 июля 2020, среда, 17:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как Украина может помочь белорусам, которые жаждут свободы

  • 15.07.2020, 17:27
Как Украина может помочь белорусам, которые жаждут свободы

Украинские парламентарии должны исходить из принципа «За вашу и нашу свободу».

Поиск баланса между прагматизмом и идеализмом довольно тонкое предприятие, тем боле для Украины, которая к сожалению никогда не провозглашала и не руководствовалась ценностными основаниями в своей внешней политике, пишет украинский политолог, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара в «Фейсбуке».

Результатом нашего «прагматизма» стало то, что к моменту неминуемой российской агрессии (напомню, что в начале 90х «либерализм» Ельцина и слабость государства российского не мешали их попыткам захватить Крым, в 2003 году мы были на гране вооруженного конфликта из-за желания Путина взять под контроль Керченский пролив, а об энергетических, торговых и прочих войнах за весь период до 2014 года можно написать многотомник) мы пришли без союзников (внеблоковость в обмен на экономические преференции правящей элите) и с вооруженными силами в плачевном состоянии (не смотря на статус самой крупной страны Европы и весь потенциал ОПК с производственными связями в РФ).

«Прагматики» аргументируют свои намерения и действия в сторону большего взаимодействия с Беларусью желанием мотивировать Лукашенко не предоставлять свою территорию в качестве плацдарма для кремлевской агрессии, и не дать России поглотить Беларусь, создавши существенную угрозу нашей безопасности еще и с северного направления. Так же, посредничество Беларуси дает возможность решать некоторые вопросы, связанные с обороноспособностью, в частности обеспечение топливом и запчастями. Ну и конечно же серединное государство делает возможным перемещение товаров и людей между двумя государствами, находящимися как бы в состоянии войны («как-бы» - с юридической точки зрения). Вообще-то, российско-украинская война стала благоприятным шансом для Лукашенко не только выйти из международной изоляции (когда-то его называли «последним диктатором Европы»), но и удержаться у власти, компенсируя активизацией торгово-экономического сотрудничества с Украиной (и не только) закручивание Кремлем нефтяного вентиля (основы «чуда» лукашенкономики).

Обычную торговлю с государством-агрессором через Беларусь оставим на совести нынешней власти и причастного бизнеса. Но, вряд ли нашим национальным интересам соответствует сохранение зависимости от специальных товаров и шаткого посредничества. С этим можно (было?) мириться лишь до той поры, пока в результате активных усилий не отпала бы необходимость.

Вера в способность нынешнего президента Беларуси не допустить использование своей территории в качестве плацдарма для агрессии против Украины, зиждется на «трех китах»: уверенности в том, что Аляксандр Рыгоравіч не изменит данного еще Петру Алексеевичу обещания не смотря на любой уровень давления и угроз из Кремля; предположения, что Путин вообще будет спрашивать на то разрешение; и веры в то, что военное руководство и КГБисты выполнят приказ Лукашенко, а не Путина (надеюсь еще не забылось то, кто возглавлял силовые ведомства при Януковиче). На чем основаны расчеты, что агрессивному поглощению Беларуси Россией может воспрепятствовать пассивная поддержка Украины сложно представить. А о активной роли в виде соответствующей стратегии, выделении людских и материальных ресурсов речь как не шла при искушенном во внешней политике Порошенко, так и не идет при Зеленском, делегировавшем ее реализацию шефу своей канцелярии.

При этом следует напомнить, что Беларусь является союзным России государством, которое разделяет видение угроз (НАТО и США) и стремится к созданию «общего оборонного пространства на базе формирования и развития региональной группировки войск (сил), создания объединенных военных систем, взаимного использования и совершенствования элементов оборонной инфраструктуры», планирует их «применение по единому замыслу и плану».

Не забываем и того, что Беларусь выбрала себе место не среди 99 друзей Украины, а в компании 9 подельников Путина (Армении, Боливии, Кубы, Северной Кореи, Никарагуа, Судана, Сирии, Зимбабве и Венесуэлы) в критически важном для Украины голосовании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу территориальной целостности Украины (68/262 от 27.03.14). Другие голосования на международных форумах не лучше.

На территории соседнего государства спокойно себя чувствуют бойцы с «киевской хунтой» на Донбассе, зато украинские граждане могут оказаться переправленными в руки ФСБ.

О систематических нарушениях прав и свобод своих граждан, политически мотивированных преследованиях в Беларуси существуют десятки заявлений парламентов и правительств демократических стран, резолюций международных организаций. Лукашенко не прекращал зачистку политического пространства от малейшей конкуренции и оппозиции, взял под контроль все институты власти, включая парламент.

Поэтому, когда белорусы пытаются вернуть себе достоинство и свободу стоять в стороне, а тем более подыгрывать узурпатору означает шаг к поражению в более широком конфликте между свободой и набирающей силу тиранией, отказаться от чаяний и жертв двух украинских революций, которые сыскали симпатию и поддержку свободолюбивых людей во всех уголочках мира. Не говоря об интересах белорусов, временное сохранение авторитарного правителя сейчас не решает проблемы безопасности Украины ни сегодня, ни в будущем. Что или кто может быть гарантией неучастия или неиспользования Беларуси против нас после решения Лукашенко своей проблемы сохранения у власти или его ухода с политической сцены естественным или иным способом? В интересах Украины демократический транзит власти, а не затягивание агонии режима. Интересам обеих народов больше отвечает Лукашенко мемуарист, нежели загнанный в угол еще один «обнуленный президент».

В этой связи важную роль должен сыграть украинский Парламент. В отличии от правительства, которое может и дальше преследовать прагматические цели или прикрываться ими, высший законодательный орган должен солидаризироваться с народом, что жаждет свободы. Этому может поспособствовать создание депутатского объединения (кокуса) в поддержку демократической Беларуси. То, что сейчас происходит в соседней стране не должно проходить незамеченным.

Украинские парламентарии, по крайней мере те, кто себя считают таковыми, должны исходить из принципа «За вашу и нашу свободу». Это тот редкий случай, когда идеализм гармонично уравновешивается прагматизмом.

Жыве Беларусь!


популярное за неделю

Мнение

Мы сами построим свою Беларусь
Мы сами построим свою Беларусь Дмитрий Савич
Расслоение вертикали
Расслоение вертикали Игорь Яковенко
Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции Андрюс Кубилюс