Маск показал, как будет выглядеть завод Tesla возле Берлина 2 15.07.2020, 17:56

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Илон Маск

Фото: Reuters

Американский бизнесмен обнародовал фото предприятия.

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск показал, как будет выглядеть завод Tesla возле Берлина.

Фото с дизайном нового завода, который будет функционировать недалеко от немецкой столицы, Маск обнародовал на своей странице в Twitter, пишет gordonua.com.

"Гига Берлин", – гласит подпись Маска под фото.

Tesla Motors – американская автомобильная компания из Кремниевой долины, ориентированная на производство электромобилей. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.