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Помпео предупредил инвесторов Nord Stream 2 фразой «убирайтесь сейчас»

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  • 15.07.2020, 18:31
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Помпео предупредил инвесторов Nord Stream 2 фразой «убирайтесь сейчас»
Майк Помпео
Фото: Reuters

Глава Госдепа США заявил о подготовке дополнительных санкций против двух российских газопроводов.

США введут дополнительные санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и второй ветки «Турецкого потока», заявил глава Госдепа Майк Помпео. Выступление главы американской дипломатии транслировал YouTube-канал Госдепа, передает РБК.

«Убирайтесь сейчас или вы идете на риск», — заявил он, напомнив о неблагоприятных последствиях для инвесторов обоих газопроводов.

По словам Помпео, «Северный поток-2» не является коммерческим проектом, это один из ключевых инструментов для «злоупотребления и расширения зависимости Европы от поставок энергоносителей».


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