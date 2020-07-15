Помпео предупредил инвесторов Nord Stream 2 фразой «убирайтесь сейчас» 4 15.07.2020, 18:31

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Глава Госдепа США заявил о подготовке дополнительных санкций против двух российских газопроводов.

США введут дополнительные санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и второй ветки «Турецкого потока», заявил глава Госдепа Майк Помпео. Выступление главы американской дипломатии транслировал YouTube-канал Госдепа, передает РБК.

«Убирайтесь сейчас или вы идете на риск», — заявил он, напомнив о неблагоприятных последствиях для инвесторов обоих газопроводов.

По словам Помпео, «Северный поток-2» не является коммерческим проектом, это один из ключевых инструментов для «злоупотребления и расширения зависимости Европы от поставок энергоносителей».