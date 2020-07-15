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Алексей Гончаренко опубликовал постановление Рады Украины к Лукашенко

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  • 15.07.2020, 19:06
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Алексей Гончаренко опубликовал постановление Рады Украины к Лукашенко
Алексей Гончаренко

Белорусский диктатор испугался конкуренции.

Сегодня украинский народный депутат от «Европейской Солидарности», глава межфракционного депутатского объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко опубликовал проект постановления Верховной Рады Украины к Лукашенко и его «парламенту».

— Как глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь», я заявляю о недопустимости фактов нарушения принципов демократического проведения выборов в Беларуси.

Напомню, что 14 июля Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатами в президенты Беларуси оппозиционерам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Реальная причина, почему сотни тысяч подписей за них были нивелированы заключается только в том, что Лукашенко видит в них реальных конкурентов.

Такой подход к организации избирательного процесса свидетельствует о его недемократичности и о нежелании власти организовать свободное волеизъявление белорусского народа.

Наше межфракционное объединение уже зарегистрировало постановление Верховной Рады с обращением к «президенту» и «парламенту» Беларуси с требованием соблюдать демократические, свободные и конкурентные выборы. Кроме этого, мы продолжим мониторить ситуацию с тем, как белорусские власти обеспечивает право граждан на свободу собраний. Напоминаем, что превышение законных мер обеспечения правопорядка являются недопустимыми с точки зрения общепринятых принципов прав человека.

Братья белорусы! Поздравляю Вас с 610 годовщиной нашей общей победы под Грюнвальдом! Тогда победили Запад, теперь победим Восток!

Слава Украине! Жыве Беларусь!


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