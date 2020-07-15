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Белорусы вышли к Главпочтамту и центральному вокзалу в Минске

  • 15.07.2020, 19:36
  • 3,710
Белорусы вышли к Главпочтамту и центральному вокзалу в Минске
архивное фото svaboda.org

Автомобилисты активно сигналят.

Белорусы второй день подряд выходят на улицы и площади городов в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты.

Сегодня добиваться справедливости и выходить на протесты людей призвал кандидат в президенты Валерий Цепкало. В интернете и социальных сетях многие участники вчерашних акций также призвали белорусов выйти на центральные улицы и площади своих городов сегодня в 19.00.

Часть людей собралась сегодня в районе Главпочтамта, часть - возле центрального железнодорожного вокзала в Минске, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Сегодня - первый день разрешенного этапа агитации за кандидатов в президенты. Люди решили воспользоваться своим законным правом на легальные пикеты.


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