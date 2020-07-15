Центр Минска гудит!3
- 15.07.2020, 19:48
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Автомобилисты поддерживают протестующих.
Сегодня добиваться справедливости и выходить на протесты людей призвал кандидат в президенты Валерий Цепкало. В интернете и социальных сетях многие участники вчерашних акций также призвали белорусов выйти на центральные улицы и площади своих городов сегодня в 19.00.
Минск: Немига и проспект Машерова гудят!
Сегодня - первый день разрешенного этапа агитации за кандидатов в президенты. Люди решили воспользоваться своим законным правом на легальные пикеты.