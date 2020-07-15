Из-за БелАЭС президент Литвы созывает Госсовет по обороне

Из-за БелАЭС президент Литвы созывает Госсовет по обороне1
- 15.07.2020, 22:05
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Литва законодательно признала исходящую от БелАЭС угрозу для своей нацбезопасности.
Из-за вероятного быстрого запуска Белорусской АЭС президент Литвы Гитанас Науседа созывает на 16 июля Госсовет по обороне, сообщает Delfi. Он должен дать оценку готовности этой страны защитить своих граждан и окружающую среду. Госсовет обсудит готовность органов власти и ведомств отреагировать на угрозы, которые, по мнению литовского руководства, исходят от Белорусской АЭС.
"Несмотря на нарушения международных требований в областях ядерной безопасности и природоохраны, в нарушение международных конвенций, не приведя в жизнь рекомендации по стресс-тестам, Беларусь декларирует планы начать в ближайшее время деятельность атомной станции", — говорится в анонсе заседания Государственного совета по обороне. В Литве считают, что атомная станция в Островецком районе нашей страны — угроза для ее национальной безопасности. Как известно, власти Беларуси категорически не соглашаются с такой позицией.
Недавно Гитанас Науседа по-белорусски через Twitter обратился к руководству Беларуси и призвал "не запускать не соответствующую требованиям стресс-тестов ЕС Островецкую АЭС".
Страны Балтии ведут переговоры о бойкоте электроэнергии с Белорусской АЭС.