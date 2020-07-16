Вероника Мищенко: В Беларуси настоящая протестная лавина 8 16.07.2020, 7:38

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Фото: belsat.eu

Страну для жизни можно построить только без Лукашенко.

Видеомаркетолог и активистка «Народной Грамады» Вероника Мищенко, которая вышла на свободу после 30 суток ареста, очень благодарна белорусам за солидарность и поддержку. В интервью сайту Сharter97.org она рассказала, как новая волна протестов придала ей уверенность в победе.

- Сильно ли изменилась Беларусь за эти 30 дней, пока вы были под арестом?

- Я была уверена, что люди будут выходить на улицы. Когда 7 июня митинге по сбору подписей на Комаровке парень попросил руки у моей тезки Вероники — я поняла, что Беларусь возродилась! Уже с первой очереди по сбору подписей 24 мая было понятно: началась новая эпоха. Я ведь видела глаза тех, кто был со мной рядом в Минске, Гомеле, Жлобине.

Я общалась и общаюсь с электоратом Лукашенко, но он их потерял, когда начал воевать с женщинами и детьми, начал похищать людей на улицах.

Нас действительно 97% — людей с разными политическими взглядами, но с одной целью. Мы хотим жить в стране для жизни, в стране без Лукашенко.

- ЦИК отказал в регистрации рейтинговым оппонентам режима — Валерию Цепкало и Виктору Бабарико. Лукашенко струсил?

- Честно говоря, я ожидала, что откажут и Светлане Тихановской, но ее зарегистрировали. Лукашенко, конечно, струсил, он явно увидел, что этих лидеров поддерживают. Акции показали, что люди вышли на улицы за самых разных кандидатов. Лукашенко увидел, что народ объединяется против него, даже скажу больше: он трусит с самого начала этой кампании.

- В чем особенность протестов, которые мы наблюдаем последние дни?

- Белорусы выходят не просто в защиту своих кандидатов, а в защиту своих голосов. Они почувствовали, что они – люди, а не «народец». Конечно, никто не ожидал такой активности, что все проснутся и выйдут в защиту своих голосов.

Мне кажется, все в нашей стране совпало. Когда не было коронавируса, молодежь говорила «я – айтишник, могу уехать», предприниматели говорили, что им еще неплохо живется. Сегодня уже все оказались в плачевном состоянии: и молодые, и старые, и бизнес, и рабочие – все поняли, что нам уезжать некуда, это наша страна, мы должны за нее бороться.

Запал от акций просто так не потеряется. Все происходит так, как говорил Николай Статкевич, началась настоящая протестная лавина: сначала один камушек, потом несколько, потом вроде тишина и внезапно гнев людей начал нарастать как снежный ком. Все это благодаря именно массовым акциям.

Во многих чатах есть много идей и предложений, как самоорганизоваться. Мне кажется, что события будут развиваться по нарастающей до 9 августа. Да, ситуация очень непредсказуемая, но это так прекрасно, что наконец-то нет «стабильности».

- На последних акциях была просто потрясающая атмосфера. Что вам больше всего понравилось?

- Мы как раз вышли во вторник на проспект Машерова и ехала колона cигналящих автомобилистов, а из окон дома барабанили кастрюли. Это было такое счастье! Все на машинах или на велосипедах. Мы просто стояли и махали руками. Бабушка шла, махала рукой молодежи и плакала. Белорусы дождались солидарности между поколениями. В принципе, на этих акциях мы полностью стали нацией. Каждый из нас уже вышел и в силу своих возможностей и желания делает, что может. Каждый в этом может поучаствовать, в этом протесте. Это меня больше всего впечатлило.

- Люди обсуждают и предлагают различные формы протеста: забастовка, выход на Площадь, экономический бойкот. Как вы думаете, какая из них будет самым действенным в нашей ситуации?

- Думаю, что все вместе. Забастовка и акции гражданского неповиновения подготовят Площадь. Более того, молодежь сейчас проводит много креативных акций, на них люди знакомятся, заводят друзей и единомышленников.

Так формируется гражданская сознательность, укрепляется солидарность. Люди заряжаются силой и энергией друг друга, понимают, что их — много. Дальше они приходят домой, на работу, на учебу и делятся своими впечатлениями и мыслями. Появляются новые круги и новые лидеры.

Думаю, будет не одна Площадь, а десятки по всей Беларуси. Те, кто уже почувствовал вкус свободы и достоинства — не откажутся от своих принципов.

- Одно из первых интервью Сергея Тихановского было именно с вами. Тогда он задал вам вопрос: «Что нужно сделать, чтобы Беларусь стала страной для жизни?». Как бы вы ответили на него сегодня?

- Да, я тогда сказала: «Лукашенко должен уйти!» Мое интервью, по словам Сергея, изменило направленность его блога с экономического на политический. Тихановский начал строить эту страну, за что сейчас его преследуют. Поэтому отвечаю так же: «Cтрана для жизни может быть только без Лукашенко!»