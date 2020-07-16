Молодой минчанин: Саша, иди в колхоз 8 16.07.2020, 8:19

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ФОТО: GAZETABY.COM

Яркое выступление на акции протеста в столице.

14 и 15 июля белорусы вышли на акции протеста, требуя зарегистрировать альтернативных кандидатов в президенты.

В Минске, во время уличной акции во вторник, 14 июля, молодой человек призвал Лукашенко заняться тем, что у него получается делать лучше всего - работать в колхозе.

Об этом он рассказал во время стрима «Радыё Свабода».

Житель Минска обратился Лукашенко и предложил ему пойти работать в колхоз, а управление страной поручить кому-то более компетентному.

«Саша, начни заниматься чем-то полезным! Иди в колхоз и парней своих забери», - заявил молодой человек.