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«У таракана от страха подкашиваются его старческие ноги»

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  • 16.07.2020, 8:45
  • 3,126
«У таракана от страха подкашиваются его старческие ноги»
ФОТО: BELSAT.EU

Перемены уже очевидны, потому что белорусы стали другими.

С уверенностью можно сказать, что в последние дни власть в Беларуси демонстрирует проявления страха. Страха, от которого у таракана подкашиваются его старческие ноги, пишет телеграм-канал МКБ.

Символом же нашей с вами кампании уже стала солидарность, самоорганизация, непреодолимая тяга к долгожданным переменам и стойкость. Перемены уже очевидны, потому что мы стали другими и это уже необратимо! Нас 97% и мы победим!

Напомним, что 14 и 15 июля белорусы по всей стране вышли на акции протеста, требуя зарегистрировать альтернативных кандидатов в президенты.


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