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На Полесье - бум протестных граффити

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  • 16.07.2020, 9:31
  • 5,536
На Полесье - бум протестных граффити

Власти в панике.

Утром 13 июля прохожие на улице Депутатской в Ивацевичах обратили внимание на разрисованный продуктовый киоск на мини-рынке.

На киоске большим шрифтом написана надпись про 97%, которая стала символом-лозунгом протестующих против Лукашенко, пишет 1reg.by.

Вечером надпись пока не убрали.

Еще одна надпись, только с обратным смыслом – про 3% – появилась недалеко на рыболовном киоске на остановке общественного транспорта на этой же улице Депутатской.

Еще одна надпись с политическим контекстом появилась рядом со «смешариками» – нарисованными на здании у детской площадки героями мультфильма.

Рисунки есть на стенах и в других местах этого района Ивацевичей. Вот, например, на остановке на улице Депутатской.

А вот напротив магазина «Эдельвейс» на улице 70 лет Октября.


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