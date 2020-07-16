«С дочкой на каждый красный в окошко кричали «Жыве Беларусь!», а автомобилисты нас поддерживали» 16.07.2020, 9:55

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Минчане рассказали о вчерашней акции протеста.

14 и 15 июля белорусы по всей стране вышли на акции протеста, требуя зарегистрировать альтернативных кандидатов в президенты. Телеграм-канал "Баста!" опубликовал рассказы читателей о вчерашней акции протеста в Минске.

"Я в бешенстве, - пишет читательница. - Муж вчера поехал подавать жалобы в ЦИК. Его забрали, хотя он просто стоял в очереди.

Нашей дочери 9 лет. С апреля месяца ребенок сидит дома с мужем. Я работаю медсестрой, сегодня выходить в смену. Родственников у нас в Минске нет. Как оставить ребенка дома одного?

Муж позвонил, сказал, что его сутки минимум продержат. Что это за правительство такое!?"

"Вчера вечером услышала сигналы автомобилей, - пишет жительница Минска. - Сразу не поняла, почему сигналят. Но мелодия сигналов - ее ни с чем не с путаешь! Словно говорили "Жыве Беларусь". С дочкой на каждый красный в окошке кричали "Жыве Беларусь", а нас автомобилисты поддерживали! Сигналили и руками хлопали! Это было здорово!"

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