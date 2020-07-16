Медики окончательно опровергли миф о коллективном иммунитете от COVID-19 2 16.07.2020, 9:59

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В Германии и Южной Корее провели новейшие исследования на антитела.

"Концепцию коллективного иммунитета можно считать провалившейся". "Выработать в обществе популяционный иммунитет де-факто невозможно". Эти почти идентичные заявления прозвучали из уст политиков одновременно в Германии и Южной Корее. Категоричность высказываний свидетельствует о том, что в двух странах, до сих пор успешнее многих других боровшихся с коронавирусом, произошла существенная переоценка методов борьбы с пандемией и шансов на успех, пишет dw.com.

Исследование King's College: Иммунный ответ быстро пропадает

Правда, в Берлине и в Сеуле с самого начала не делали ставку на быструю выработку коллективного иммунитета к COVID-19 благодаря большому числу переболевших. Этой концепции одно время придерживались в Лондоне и в определенной мере в Стокгольме. Но возможность возникновения массовой невосприимчивости к инфекции по мере ее распространения и не исключали. Отголоском такого подхода стала, к примеру, нашумевшая фраза канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), заявившей в средине марта со ссылкой на эпидемиологов, что заразиться могут до 70 процентов населения.

Но тогда наука еще очень мало знала об особенностях нового коварного вируса. Однако знания эти растут буквально с каждой неделей, и в самое последнее время множатся признаки того, что у инфицированных SARS-CoV-2 не вырабатывался длительный иммунитет. Иными словами, они рискуют, что будут заражаться вновь и вновь.

Так, ученые лондонского King's College, с марта по июнь наблюдавшие за более чем 90 пациентами, установили, что концентрация антител в крови инфицированных достигала максимума через три недели после появления первых симптомов заболевания, а затем быстро, даже стремительно падала. На пике заболевания около 60 процентов демонстрировали сильный иммунный ответ, спустя три месяца его обнаружили только у 17 процентов.

Карл Лаутербах: Переболевшие COVID-19 попадают в группу риска

Именно это исследование побудило немецкого политика Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach) провозгласить 13 июля в Twitter фактический крах концепции коллективного иммунитета. Его заявление процитировали многие немецкие СМИ, поскольку бывший врач, считавшийся кандидатом на пост министра здравоохранения, является ведущим экспертом по медицинским вопросам парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а она входят в правящую в ФРГ правительственную коалицию.

По мнению Лаутербаха, выводы британских ученых "не означают, что спустя несколько месяцев нет уже вообще никакого иммунитета, но он, вероятно, будет скорее неполным". Поэтому есть опасность повторных заражений, "причем осложнения после первой инфекции могут усугубить протекание второй. Так что тот, кто один раз переболел, попадает в группу риска", - предупредил эксперт. А это уже полная противоположность коллективному иммунитету.

Карл Лаутербах откликнулся на публикацию именно британских ученых, но он мог сослаться и на наблюдения врачей мюнхенской клиники Швабинг (München Klinik Schwabing), в которой в январе лечились, а с тех пор наблюдаются первые в Германии пациенты с коронавирусом.

"В ходе специального теста, проведение которого возможно только в лаборатории с повышенными условиями безопасности, мы наблюдали снижение количества так называемых нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов", - рассказал главврач отделения инфекционных заболеваний клиники Клеменс Вендтнер (Clemens Wendtner).

Антитела в крови жителей Южной Кореи не обнаружены

Если в Германии концепцию коллективного иммунитета пока публично похоронил пусть и весьма авторитетный, но все же отдельный политик, то в Южной Корее, где уже не раз фиксировали повторные заражения, это сделали на официальном правительственном уровне. 12 июля на пресс-конференции в Сеуле министр здравоохранения Пак Нын Ху, согласно сообщению медиакомпании KBC, объявил, что выработать в южнокорейском обществе популяционный иммунитет де-факто невозможно.

Он сослался на исследование, в котором участвовали 3 055 жителей страны, а антитела ученые обнаружили лишь у одного. Министр сделал из этого вывод, что рассчитывать на появление коллективного иммунитета при выработке стратегии борьбы с коронавирусом бессмысленно. Вместо этого следует настроиться на то, что пандемия COVID-19 продлиться еще год-два, до создания эффективной вакцины.

Все это время придется постоянно сдерживать распространение инфекции, предупредил Пак Нын Ху. Поэтому обществу, обратился он с согражданам, необходимо достичь гармоничного баланса между повседневной жизнью и противоэпидемическими мерами и признать, что сосуществование с вирусом - это теперь новая форма, новая культура общественной жизни.

"Опасная концепция популяционного иммунитета"

Карл Лаутербах тоже ждет появления эффективной вакцины, но допускает, что ее действие окажется недолговечным. В таком случае, полагает он, придется регулярно делать прививки. Этого не исключает и Кэти Дурс, ведущий автор исследования King's College.

Но пока вакцины нет, ключевое значение, подчеркивает Карл Лаутербах, приобретают меры по предотвращению инфекций, в том числе среди молодых людей. Их судьба беспокоит и вирусолога из Кембриджского университета Джонатана Хини.

Часть жителей Великобритании, особенно среди молодежи, "легкомысленно заразилась, поскольку считала, что способствует тем самым формированию популяционного иммунитета", - сокрушается ученый. "Я не устаю повторять, - цитирует Хини издание Business Insider, - что ничего хорошего в том, чтобы заразиться этим вирусом, нет". Исследование King's College Джонатан Хини называет "еще одним гвоздем в гроб опасной концепции популяционного иммунитета".