«У нас мафиозное государство» 4 16.07.2020, 10:22

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Как в Москве протестовали против новой Конституции.

Сбор подписей против поправок в российскую Конституцию в центре Москвы в среду вечером перешел в стихийное шествие и закончился задержаниями. Всего, по данным московской полиции, задержано более 130 человек, передает BBC.

«Главное - делать то, что считаешь правильным. А люди либо подтянутся, либо нет», - пожимает плечами организатор сбора подписей Юлия Галямина, одна из инициаторов кампании «Нет» против поправок в Конституцию.

Изначально 15 июля задумывался санкционированный митинг, который должен был пройти ровно через две недели после голосования за поправки - именно столько времени нужно, чтобы подать заявку на согласование акции в мэрию.

Впрочем, согласовать ее не удалось - все массовые мероприятия запрещены городскими властями в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Тогда формат акции изменили: решили собрать подписи под коллективным иском против поправок в Конституцию.

Сбор подписей против поправок выглядел безнадежной затеей: обновленную Конституцию уже можно купить в книжных магазинах. Опрошенные Би-би-си люди понимали, что это собрание вряд ли отменит поправки.

Погода также не располагала к уличным акциям: над Пушкинской площадью то начинался, то стихал дождь.

«Мне кажется, я борюсь со стеной», - сказал участник акции Денис, стоя в очереди к подписному листу. Он признался, что старается ходить на протестные митинги уже несколько лет, и его всегда сопровождает чувство безнадежности, в том числе потому, что протесты поддерживает мало людей.

«Сейчас, пока я шел от Трубной, проходил много ресторанов, где на верандах сидят люди, наслаждаются, а здесь такое происходит», - говорит он. На Пушкинской площади в тот момент было около 600 человек - они выстроились в несколько очередей к собирающим подписи активистам.

«Это как-то не очень круто»

При этом на площади оказалось неожиданно много тех, для кого эта акция была первой в жизни.

Для 19-летней Елены голосование за поправки также было первым опытом - до этого она просто не имела права голосовать. Придя на участок, девушка обнаружила, что рядом с ее фамилией уже стоит подпись.

После разбирательства ей все-таки удалось получить бюллетень: подпись возле ее фамилии была не похожа на ту, что в паспорте. «Если у Путина все получится, он будет находиться у власти дольше, чем Екатерина Великая. Это как-то не очень круто: нужна сменяемость власти», - говорит Елена.

Инженер Иван также поучаствовал в протесте впервые. Он признается, что «все к этому шло»: с пенсионной реформы 2018 года он начал следить за политикой, и ему все меньше нравилось то, что происходит. «Я думаю, что это ни к чему не приведет, - признался он, имея в виду сбор подписей. - Но нужно выражать свою позицию. Это влияет на настроение «наверху», я в этом уверен».

Те, кто пришёл на акцию впервые, как правило, дисциплинированно стояли в очереди. Более привычные к митингам люди - с флагами и плакатами - взобрались повыше, на парапет, и скандировали традиционные лозунги «Россия будет свободной» и «Это наша страна!» У самого памятника Пушкину, на постаменте, встали те, кто пришел со своими плакатами - чтобы их было лучше видно. Двое юношей держали листки с надписью «Пудинг просрочен». Рядом встала девушка с нарисованным от руки плакатом «Если не Путин, то кто? Да кто угодно!!!»

Это собрание отличалось от остальных протестов этого лета одной удивительной чертой - никого не задерживали, а полиции и вовсе не было видно на площади. При этом в окрестностях площади стояли автобусы с полицейскими и автозаки.

«У нас то, что называют mafia state («мафиозное государство»), а не тоталитарный режим, нет каких-то четких правил задержания: задерживают тогда и за то, за что власти хочется», - рассуждала участница Pussy Riot Мария Алёхина. Всего несколько дней назад она была у СИЗО «Лефортово», где собрались журналисты в поддержку арестованного по обвинению в госизмене журналиста Ивана Сафронова. Там задерживали всех, у кого на футболках было имя Сафронова.

«Мы мирные люди, проблем не хотим»

Через 45 минут после начала сбора подписей часть активистов принялись кричать: «Пойдем гулять!» Толпа потекла с Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара и, кажется, воодушевилась. Начались радостные крики: «Это наш город!» Люди бодро шагали рядом, перебегали улицу, не глядя на светофор. Имперский флаг развевался рядом с плакатом в радужных цветах.

На Петровском бульваре одни звали: «Все на тротуар!» - а другие, наоборот, выбегали на проезжую часть. На бульваре тротуар есть только с одной стороны - с другой он просто кончается, так что многие участники шествия автоматически оказались на проезжей части. Это развеселило шагающих еще больше. «По дороге, ничего они нам не сделают!» - вопил кто-то.

Несколько человек легли на мокрый асфальт, чтобы не пропустить машины полиции, но это было довольно бесполезно: за протестующими ехали всего две легковушки, которые никак не смогли бы задержать несколько сотен бегущих по улице.

Толпу никто не вел: все следовали за теми, кто оказался впереди. Так что митингующие внезапно свернули с Бульварного кольца в переулок и вышли обратно на Петровку. Тут-то их и догнал автозак: оттуда высыпались сотрудники ОМОН в шлемах и защите и принялись жестко задерживать протестующих.

На Петровке их моментально разогнали по двум тротуарам и взяли в окружение: спереди и сзади встали живые цепи полицейских. Окруженных продолжали задерживать. Скандирования быстро стихли: всех, кто что-то кричал, немедленно забирали в автозак. Но задержания продолжились: забирали тех, кто смотрел в телефон или просто стоял.

Двое сотрудников полиции схватили очередного юношу, но в него испуганно вцепилась мать. Полицейские провели их по тротуару - и отпустили. Те прижались к стене дома: выйти из оцепления по-прежнему было невозможно. Оба пришли на митинг впервые: «Мы просто подписи поставить хотели. Мы мирные люди, проблем не хотим», - испуганно говорил мне парень. «Тут куда-то люди пошли, мы решили тоже пойти из интереса», - объяснила его мать: она по-прежнему крепко держала сына под руку.

«А как к машине пройти?» - растерянно спрашивал у полицейского в оцеплении мужчина в отглаженной льняной рубашке.

«Пока никак», - пожимал плечами полицейский. Рядом с припаркованным автомобилем мужчины встали автозаки, и туда как раз заканчивали заводить последних протестующих. Кажется, полицейские старались задержать всех подчистую: когда на Петровке почти никого не осталось, под руки отводили к автозаку даже тех, кто курил возле урны, думая, что находится на безопасном расстоянии.

Всего, по подсчетам «ОВД-инфо», задержали 140 человек. По данным московской полиции, задержаны 132 человека.