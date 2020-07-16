Европа оказалась самым перспективным регионом мира для стартапов 16.07.2020, 10:37

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В ЕС лидером оказался Хельсинки.

Европа оказалась тем регионом мира, где сосредоточено больше всего перспективных городов для развития стартапов. К таким выводам пришли специалисты компании Startup Genome, специализирующейся на изучении стартапов и условий их развития, пишет «Европульс».

Из 100 самых перспективных городов с точки зрения развития стартапов 38 находятся в Европе. Следом идет Северная Америка с 32 благоприятными для стартапов городами, на третьем месте – Азиатско-Тихоокеанский регион с 22 городами.

В ЕС лидером оказался Хельсинки. В мировом рейтинге он занял 4-е место после индийского Мумбаи, индонезийской Джакарты и швейцарского Цюриха.

Финляндия действительно активно привлекает талантливых людей, которые готовы открыть свой высокотехнологичный бизнес. Например, в 2018 году она объявила о создании специальной стартап-визы, по которой предприниматели могут получить вид на жительство.

В первую десятку рейтинга из городов ЕС также вошли Мадрид и Барселона – они разделили 6-е место. Россия в рейтинге представлена Москвой на 20-м месте.

Города оценивались по 4 критериям: развитие стартапов, привлечение инвестиций, охват рынков продукцией стартапов и доля высокообразованных людей, которые работают в стартапах. В рейтинг вошли 100 городов мира, у которых есть большой потенциал для того, чтобы стать центрами стартапов.