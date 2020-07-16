Ученые обнаружили уникальное орудие древнего человека 16.07.2020, 10:42

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Оно было сделано из кости носорога.

В восточной части Африки исследователи обнаружили интересный инструмент, изготовленный древними жителями из кости носорога. Данный элемент, согласно полученным данным, выточили много лет назад первые представители человеческого вида, пишет lenta.ua.

Существование Homo erectus началось еще двумя миллионами лет; они стали первыми предками современных жителей планеты. Они жили намного дольше нас, а последние Homo erectus встречались на Яве практически 100 тысяч лет назад. Наши далекие предки переселились в Азию и начали изготавливать простые инструменты из камня.

Находка из Эфиопии доказывает, что древние технологии были довольно развиты. Согласно данным из журнала PNAS, антропологи из японского Университета Тохоку изучали инструмент с заостренной стороной, который сделали эректусы из кости носорога более 1,4 миллиона лет назад.

Анализ показывает, что топорик использовали для разделки мяса животных. Острый топорик изготавливали именно из бедренной кости носорога. Длина такой кости могла достигать около 13 см. После этого инструмент затачивали сильными ударами. Ранее был найден единственный похожий топорик в Танзании, возраст которого составлял 1,6 миллиона лет.