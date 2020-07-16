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Протест схиигумена Сергия и шамана Габышева

  • Игорь Яковенко
  • 16.07.2020, 11:03
Протест схиигумена Сергия и шамана Габышева
Игорь Яковенко

Падение путинского режима, скорее всего, произойдет внезапно.

Схиигумен Сергий (Николай Васильевич Романов) силой захватил Среднеуральский женский монастырь, куда стекаются сторонники его тоталитарной секты. Он призывает судить президента Путина и патриарха Кирилла, а также главного раввина России Берла Лазара. Для реализации задуманного схиигумен Сергий призывает всех вступать в народное ополчение и созвать народный собор, который и станет судить упомянутых троих граждан, а также других, перечень которых Николай Васильевич обещал представить позднее.

В видеообращении под названием «Иуды» схиигумен сообщил, что Россией, оказывается, правит главный раввин Берл Лазар, про которого схиигумену Сергию известно, что он — «руководитель фашистской секты хабад» и «посланник Мошиаха». Помимо этого схиигумен Сергий объяснил соотечественникам, что в управлении Россией непосредственно участвует Хазарский каганат, государство, исчезнувшее 11 веков назад, но до сих пор волнующее воображение президента Путина и схиигумена Сергия…

Николай Васильевич Романов (он же схиигумен Сергий) — бывший сотрудник МВД — был осужден и приговорен к 13 годам за «убийство при разбое с отягчающими обстоятельствами». Ныне он главарь секты царебожников, отрицает существование коронавируса, называет Билла Гейтса «фашистом» и требует его «судить как Гитлера», а заодно судить его представителя в России Германа Грефа.

12 июля 2020 года схиигумен выступил с требованием к президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать ему «на международном уровне» полномочия, заявив, что за три дня сумеет навести порядок в России. По его словам, для этого у него «и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах многонациональной России» есть «духовные силы». В противном случае схиигумен Сергий пригрозил объявить лично президенту и «богоотступнику патриарху Кириллу (Гундяеву), и хабадникам во главе с Берл Лазаром, которые управляют Россией, предварительно полномасштабную духовную войну».

Внутри Среднеуральского женского монастыря, превращенного в оплот тоталитарной секты, царит духовное и физическое насилие, схиигумен изгоняет бесов, практикует телесные наказания, сектанты избивают журналистов, которые пытаются осветить происходящее.

В итоге Николай Васильевич Романов прекрасно себя чувствует. РПЦ лишила его сана и запретила в служении, в ответ схиигумен Сергий объявил РПЦ «главным врагом России». Прокуратура объявила его видеоролики «экстремизмом», а Роскомнадзор старательно зачищает от нихYouTube, что не мешает их распространению. То параллельное православие, которое сконцентрировалось вокруг схиигумена Сергия, востребовано в России и находит отклик у части населения, а главное, мракобесие Сергия неплохо рифмуется с мракобесием довольно большой части путинского окружения и кремлевской обслуги.

Лояльное отношение власти к мракобесу и уголовнику Сергию резко контрастирует с предельно жесткими мерами, которыми был пресечен протест якутского шамана-воина Габышева, чью квартиру штурмовал взвод ОМОНа, осуществлявший силовое прикрытие «медиков», отправивших шамана на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Шаман Габышев тоже ставил своей задачей изгнать Путина, который, по его убеждению, является демоном. Но цели шамана в корне отличаются от целей схиигумена. Габышев объявил о необходимости восстановить в России народовластие и гармонию. Причем народовластие, по Габышеву, должно «уравновешивать государственность», что, по его мнению, происходит в Европе и США. Антураж и форма протеста Габышева несколько препятствуют идентификации его как западника, но содержание его идей в целом больше соответствует либерально-западническому направлению, чем державно-охранительскому. Отсюда и предельно жесткая реакция на его протест со стороны властей.

Для Кремля существуют две красные линии, при пересечении которых общественно-политический субъект подлежит жесткому подавлению. Это либерально-западническое оппонирование путинизму и высокий уровень популярности субъекта. Либерал и западник в путинской России — синоним предателя. А с предателями у наследников ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ разговор короткий. Поэтому на шамана Габышева обрушили всю свирепость советской карательной психиатрии. Поэтому с такой жестокостью подавляли летний протест в Москве в 2019 году. Поэтому убили Бориса Немцова.

Вторая красная линия — высокий рейтинг или иные признаки популярности. Отсюда мгновенное «воспоминание» прокурорских о причастности Фургала к убийствам 16-летней давности. Отсюда внезапное отлучение от федеральных эфиров, а затем уголовное дело на вполне «социально близкого» сталиниста Платошкина, как только он заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2024 года и кому-то в Кремле показалось, что его ютуб-канал слишком быстро набирает популярность…

Падение путинского режима, скорее всего, произойдет внезапно и быстро, как и падение большинства диктатур. Мы не можем предсказать, что придет ему на смену. Но ирония истории заключается в том, что сегодня Путин с особой жестокостью уничтожает те силы, которые в случае прихода к власти будут для Путина гарантией физической безопасности и сохранения жизни. В случае прихода либералов-западников Путину светит вполне комфортабельная камера в Гаагской тюрьме. В случае прихода к власти социально близких мракобесов и сталинистов Владимир Владимирович может позавидовать судьбе Муаммара Каддафи

Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»


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