Протест схиигумена Сергия и шамана Габышева Игорь Яковенко

16.07.2020, 11:03

Игорь Яковенко

Падение путинского режима, скорее всего, произойдет внезапно.

Схиигумен Сергий (Николай Васильевич Романов) силой захватил Среднеуральский женский монастырь, куда стекаются сторонники его тоталитарной секты. Он призывает судить президента Путина и патриарха Кирилла, а также главного раввина России Берла Лазара. Для реализации задуманного схиигумен Сергий призывает всех вступать в народное ополчение и созвать народный собор, который и станет судить упомянутых троих граждан, а также других, перечень которых Николай Васильевич обещал представить позднее.

В видеообращении под названием «Иуды» схиигумен сообщил, что Россией, оказывается, правит главный раввин Берл Лазар, про которого схиигумену Сергию известно, что он — «руководитель фашистской секты хабад» и «посланник Мошиаха». Помимо этого схиигумен Сергий объяснил соотечественникам, что в управлении Россией непосредственно участвует Хазарский каганат, государство, исчезнувшее 11 веков назад, но до сих пор волнующее воображение президента Путина и схиигумена Сергия…

Николай Васильевич Романов (он же схиигумен Сергий) — бывший сотрудник МВД — был осужден и приговорен к 13 годам за «убийство при разбое с отягчающими обстоятельствами». Ныне он главарь секты царебожников, отрицает существование коронавируса, называет Билла Гейтса «фашистом» и требует его «судить как Гитлера», а заодно судить его представителя в России Германа Грефа.

12 июля 2020 года схиигумен выступил с требованием к президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать ему «на международном уровне» полномочия, заявив, что за три дня сумеет навести порядок в России. По его словам, для этого у него «и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах многонациональной России» есть «духовные силы». В противном случае схиигумен Сергий пригрозил объявить лично президенту и «богоотступнику патриарху Кириллу (Гундяеву), и хабадникам во главе с Берл Лазаром, которые управляют Россией, предварительно полномасштабную духовную войну».

Внутри Среднеуральского женского монастыря, превращенного в оплот тоталитарной секты, царит духовное и физическое насилие, схиигумен изгоняет бесов, практикует телесные наказания, сектанты избивают журналистов, которые пытаются осветить происходящее.

В итоге Николай Васильевич Романов прекрасно себя чувствует. РПЦ лишила его сана и запретила в служении, в ответ схиигумен Сергий объявил РПЦ «главным врагом России». Прокуратура объявила его видеоролики «экстремизмом», а Роскомнадзор старательно зачищает от нихYouTube, что не мешает их распространению. То параллельное православие, которое сконцентрировалось вокруг схиигумена Сергия, востребовано в России и находит отклик у части населения, а главное, мракобесие Сергия неплохо рифмуется с мракобесием довольно большой части путинского окружения и кремлевской обслуги.

Лояльное отношение власти к мракобесу и уголовнику Сергию резко контрастирует с предельно жесткими мерами, которыми был пресечен протест якутского шамана-воина Габышева, чью квартиру штурмовал взвод ОМОНа, осуществлявший силовое прикрытие «медиков», отправивших шамана на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Шаман Габышев тоже ставил своей задачей изгнать Путина, который, по его убеждению, является демоном. Но цели шамана в корне отличаются от целей схиигумена. Габышев объявил о необходимости восстановить в России народовластие и гармонию. Причем народовластие, по Габышеву, должно «уравновешивать государственность», что, по его мнению, происходит в Европе и США. Антураж и форма протеста Габышева несколько препятствуют идентификации его как западника, но содержание его идей в целом больше соответствует либерально-западническому направлению, чем державно-охранительскому. Отсюда и предельно жесткая реакция на его протест со стороны властей.

Для Кремля существуют две красные линии, при пересечении которых общественно-политический субъект подлежит жесткому подавлению. Это либерально-западническое оппонирование путинизму и высокий уровень популярности субъекта. Либерал и западник в путинской России — синоним предателя. А с предателями у наследников ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ разговор короткий. Поэтому на шамана Габышева обрушили всю свирепость советской карательной психиатрии. Поэтому с такой жестокостью подавляли летний протест в Москве в 2019 году. Поэтому убили Бориса Немцова.

Вторая красная линия — высокий рейтинг или иные признаки популярности. Отсюда мгновенное «воспоминание» прокурорских о причастности Фургала к убийствам 16-летней давности. Отсюда внезапное отлучение от федеральных эфиров, а затем уголовное дело на вполне «социально близкого» сталиниста Платошкина, как только он заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2024 года и кому-то в Кремле показалось, что его ютуб-канал слишком быстро набирает популярность…

Падение путинского режима, скорее всего, произойдет внезапно и быстро, как и падение большинства диктатур. Мы не можем предсказать, что придет ему на смену. Но ирония истории заключается в том, что сегодня Путин с особой жестокостью уничтожает те силы, которые в случае прихода к власти будут для Путина гарантией физической безопасности и сохранения жизни. В случае прихода либералов-западников Путину светит вполне комфортабельная камера в Гаагской тюрьме. В случае прихода к власти социально близких мракобесов и сталинистов Владимир Владимирович может позавидовать судьбе Муаммара Каддафи…

Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»