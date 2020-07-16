Newsweek: Белорусы поняли, что Лукашенко — мыльный пузырь 16.07.2020, 11:07

Фото: «Радыё Свабода»

У людей в голове что-то «щелкнуло».

Издание Newsweek Polska опубликовало интервью с Алицией Орчик — белоруской, живущей в Польше и следящей сейчас за событиями в своей стране из Минска (перевод - inosmi.ru).

— Один из самых сильных кандидатов оппозиции, Виктор Бабарико, не примет участия в назначенных на 9 августа президентских выборах, поскольку власть отказалась его зарегистрировать.

— Виктора Бабарико арестовали в июне. Он оставался серьезным соперником Лукашенко, даже не имея возможности непосредственно принимать участие в кампании. Его штаб вел активную работу, пользовался помощью юристов. Кампания велась прекрасно, а люди, которые ей занимались, были готовы к разным вариантам развития событий. Никаких правовых причин отказывать Бабарико в регистрации не было, он соответствовал всем требованиям, выдвигаемым к претенденту на президентский пост, а его штаб собрал огромное количество подписей — более 425 тысяч.

— Исключение из игры Бабарико означает, что Лукашенко на самом деле боялся проиграть?

— Да, хотя о честном избирательном процессе в Беларуси можно было только мечтать.

— Такие люди, как Бабарико или Тихановский не только дали надежду на изменения, но и пробудили в белорусах дух протеста?

— Именно так. Люди поняли, что мы не народ рабов, что мы не обречены на нищету. У нас есть все общественные, интеллектуальные, экономические условия, чтобы расправить крылья. Почему нам не позволяют покончить с бедностью? Почему нам много лет твердят, что 500 долларов — это зарплата, на которую нужно молиться? При этом в кризис мы получаем 200, но на них все равно нечего покупать.

Но что-то в Беларуси меняется. Если после выборов 2006 или 2010 года кто-то выходил на улицы протестовать против фальсификаций, а его хватала милиция, люди пожимали плечами.

Сейчас благодаря спутниковому интернету, к которому легко подключиться на территории практически всей страны, у белорусов появилась возможность узнать, как все выглядит на самом деле. Вдобавок эпидемия коронавируса вскрыла слабость режима. Люди осознали, что за отсутствие адекватной реакции Лукашенко они сами или их близкие могут заплатить жизнью. Жители Минска, Бреста, Барановичей увидели, что из-за малого охвата тестирования их коллеги, братья, родители заболевают и попадают с коронавирусом в больницы, что у медсестер нет средств индивидуальной защиты, что врачам не на чем печатать рентгеновские снимки легких пациентов с covid-19 и так далее.

Короче говоря, общество поняло, что в стране беспорядок, а Беларусь Лукашенко — большой мыльный пузырь. Раньше многие закрывали на это глаза. Сейчас люди не только прозрели, но и начали сами объединяться, чтобы помочь медикам, детским домам, учителям и так далее. Одновременно они увидели, что недовольных и решительно настроенных граждан на самом деле много, например, это может быть половина жителей одной лестничной клетки.

У людей в голове что-то щелкнуло.

— Люди пришли в бешенство.

— Да.

— Что в таком случае произойдет в день выборов, то есть 9 августа?

— Не знаю, главным событием сегодняшнего дня был отказ зарегистрировать кандидатуру Бабарико, что случится завтра, послезавтра на этом фоне сказать сложно. Свои подписи в его поддержку поставили 465 тысяч человек, для страны с населением в 9 миллионов это очень много. После его ареста начались акции протеста, люди выходили на улицы, когда забраковали 200 тысяч подписей, подавали официальные жалобы в суд.

— Это начало белорусской «революции достоинства»? Аналог «арабской весны»?

— Не знаю, но я что-то такое чувствую, это мое субъективное мнение. Я никогда еще не видела такой общественной мобилизации, а бежала я оттуда после выборов 2006 года. Раньше люди не разговаривали о политике: они или боялись, или считали, что это не имеет смысла. Сейчас они не просто ее обсуждают, а критикуют власть.

Один журналист верно подметил, что раз в 26 лет и белорус может придти в бешенство.

— Сергей Тихановский, который вел кампанию под лозунгом «Стоп таракан». Подразумевался Лукашенко, да?

— Да, люди давным-давно начали называть его тараканом из-за усов. Это отсылка к сказке Чуковского «Тараканище».

— Что должно произойти, чтобы белорусский режим рухнул? На сторону оппозиции должна перейти армия, милиция?

— Расскажу, какая у меня есть (возможно, наивная) заветная мечта. Должны состояться честные выборы, в которых смогут принять участие все кандидаты. Лучше всего, чтобы оппозиция выставила одного человека, например, того же Бабарико. Кроме того, люди, занимающиеся подсчетом голосов, должны задать себе простой вопрос о том, в какой стране они живут. Не умер ли кто-нибудь из их родственников от коронавируса, не арестовали ли кого-нибудь из их знакомых во время прогулки в минском парке? Им нужно было бы ответить на вопрос, хотят ли они и дальше стоять на коленях и лобызать власти руки за 200 долларов. Возможно, мы способны на большее? Я считаю, да.