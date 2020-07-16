Экс-футболист брестского «Динамо» отпраздновал гол в ворота «Зенита», встав на колено 16.07.2020, 11:25

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Джоэл Фамейе поддержал движение «Black Lives Matter».

Нападающий "Оренбурга" Джоэл Фамейе в матче чемпионата России забил гол в ворота "Зенита", пишет "Прессбол".

23-летний ганский футболист откликнулся на заброс в штрафную сине-бело-голубых и пробил головой в дальний угол ворот.

После забитого мяча бывший нападающий бобруйской "Белшины" и брестского "Динамо" встал на колено и поднял кулак вверх, поддержав таким образом антирасистское движение "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны").