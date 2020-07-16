На выборах в парламент Северной Македонии победили сторонники евроинтеграции 16.07.2020, 11:32

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Подсчитаны почти 90% бюллетеней.

Правящая партия Северной Македонии, Социал-демократический союз (СДСМ) экс-премьера Зорана Заева, взяла большинство мест на выборах нового состава 120-местного парламента страны, прошедших в среду 15 июля. После подсчета почти 90% бюллетеней партия набрала 36,3% голосов.

Следом за СДСМ идет его главный соперник, националистическая коалиция ВМРО-ДПМНЕ Христиана Мицкоски (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство); согласно данным избиркомов, которые приводит The New York Times, она получает 34,9%.

На третьем месте с 10,34% голосов Демократический союз за интеграцию (ДСИ) во главе с его председателем Али Ахмети, представляющий интересы живущих в стране албанцев (на них приходится почти треть населения страны). Именно с ДСИ и придется договариваться двум ведущим партиям для создания парламентского большинства.

Правящая СДСМ избрала курс на евроатлантическую интеграцию страны: ее лидер Зоран Заев добился заключения в 2019 году договора с Афинами, добавив к названию страны «Северная». После этого Греция сняла свои возражения относительно присоединения страны к Евросоюзу. В марте нынешнего года Северная Македония стала 30-м членом НАТО, переговоры о вступлении в ЕС продолжаются.

Всего за мандаты соревновались 1,6 тысячи кандидатов от полутора десятков партий и объединений. Первоначально выборы были назначены на апрель, затем из-за пандемии были перенесены, однако и сейчас эпидемическая обстановка в стране остается не лучше, чем была весной. На сегодняшний день здесь зарегистрировано 8,5 тыс случаев заражения при 393 умерших и уровне летальности в 4,61%.

Северная Македония является традиционным партнером России, несмотря на интеграцию Скопье в ЕС и НАТО, заверял в начале этого года Зоран Заев. «Мы определились с интеграцией в ЕС и НАТО, но в то же время строим хорошие отношения со всеми государствами. Россия – наш традиционный партнер и может внести большой вклад в развитие государства и общества», — писал политик в фейсбуке.