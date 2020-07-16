Евродепутат: На этот раз под санкциями может оказаться гораздо более длинный список лиц 27 16.07.2020, 11:35

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Мириам Лексман

Фото: Facebook/Miriam Lexmann

Новые ограничения против Лукашенко и его окружения будут более жесткими.

Мириам Лексман — депутат Европейского парламента от Словакии. В Европарламенте она относится к фракции Европейской народной партии (христианских демократов) и принимает участие в работе делегации для связей с Беларусью, передает «Радыё Свабода».

- ЦИК Беларуси отказала Виктору Бабарико и Валерию Цепкало в регистрации кандидатами в президенты. Многие как раз в Бабарико и Цепкало видели настоящих альтернативных кандидатов на этих «президентских выборах». Что вы скажете об этой нерегистрации? Думаете ли, что выборы могут быть демократическими и честными, если настоящих альтернативных кандидатов отсеивают на старте?

- Сегодня уже видно, что эти выборы не могут быть ни демократическими, ни свободными. Решение ЦИК, кого регистрировать, а кого нет, было очень сомнительное. К сожалению, чего-то такого мы и ждали, хотя надежда, как говорят, умирает последней. Но мы все еще надеялись, что Лукашенко осознает, что международное сообщество с этим не согласится. Он имел шанс изменить режим на демократическую систему, но он отказался и начал жестокое преследование (оппонентов. – Ред.) еще перед выборами.

- В мае вы вместе с группой евродепутатов подписали открытое письмо, чтобы выразить солидарность с белорусами во время пандемии коронавируса и обратиться к Лукашенко с просьбой принять соответствующие меры по борьбе с пандемией. В мае вы подписали еще одно открытое письмо, призывая Лукашенко провести свободные и честные президентские выборы. Как вы считаете, эти письма оказали какое-то влияние на него и его поведение?

- Я думаю, любой авторитарный руководитель обращает внимание на то, что о нем говорит международное сообщество. Однако Лукашенко избрал путь преследования демократических активистов и демократических кандидатов. Не знаю, что в его голове, но мне очевидно, что он теряет популярность и что поддержка Лукашенко обществом сейчас минимальна за всю историю его «президентства». Лукашенко это осознает и пытается найти способ остаться у власти, уже не заботясь о том, что о нем подумает международное сообщество. К сожалению, единственный способ, который ему видится возможным, - это агрессивное и жесткое подавление надежды на демократию в Беларуси.

- Давайте поговорим немного о мнении международного сообщества. В этом месяце вы опубликовали короткое видео с призывом к руководству Евросоюза действовать и послать четкий месседж Лукашенко, что его поведение будет иметь последствия. По вашему мнению, какой сигнал Лукашенко руководство Евросоюза может послать сейчас, если выборы еще не закончились?

- Думаю, что лучшим сигналом будет сказать ему, что на этот раз под санкциями может оказаться гораздо более длинный список лиц, которые привели к нарушению прав человека в Беларуси. И что мы тоже подумаем о других санкциях. Считаю, что это очень четкий месседж. Боюсь однако, что такой месседж нереально послать от имени всех стран Евросоюза до окончания выборов в Беларуси. Но санкции — единственный сигнал, к которому Лукашенко может прислушаться.

- Понятно, что введение санкций Евросоюза — долгий процесс. Но если ЕС решит ввести санкции против режима Лукашенко, такой шаг не будет ли означать, что Брюссель на самом деле не имеет никаких других рычагов влияния на Беларусь? Напомню, что после «президентских выборов» 2010 года в Беларуси ЕС уже вводил санкции. И они вряд ли изменили поведение Лукашенко…

- Мир меняется. Сегодня санкции, особенно против конкретных лиц, означают нечто иное, чем в прошлом. Если мы введем санкции против людей, напрямую ангажированных в нарушении прав человека, это будет означать замораживание их активов за границей, запрет на въезд в ЕС и другие демократические страны, запрет на учебу их детей в зарубежных университетах. Это что-то, что сегодня действует на людей, по крайней мере в некоторых странах.

- Мы говорим здесь про кнуты, давайте и про пряники. Какие пряники может предложить Минску Брюссель?

- По-моему, пряники лежат на столе все время. Евросоюз немало помогал Беларуси финансово в прошлые годы. Сейчас Евросоюз подготовил так называемый фонд устойчивости (англ. resilience fund. - Ред) — нечто вроде приложения к гуманитарной помощи, оказанной определенным странам в связи с пандемией COVID-19. Так что пряники постоянно на столе, и Лукашенко очень хорошо знает, что если бы он разрешил демократические выборы, то получил бы от Брюсселя такую же помощь, какую получили другие страны вне Евросоюза, например балканские, которые пока не присоединились к ЕС.

- Если позволите, я при случае задам вам личный вопрос. В Европарламенте вы решили присоединиться к делегации для связей с Беларусью. Почему? Имею в виду — почему вы выбрали Беларусь, а не группу для связей с какой-то другой страной, например, с Украиной или Сербией?

- Беларусь — страна, о которой я немало знаю. У меня много белорусских друзей, которые живут в Европе и в самой Беларуси. Знаю много белорусов, относящихся к демократической оппозиции в своей стране. Например, я лично знакома с Павлом Северинцем, который сейчас в тюрьме и которого там, по вестям, пытают. Так что хотя есть и другие страны, близкие моему сердцу, я выбрала Беларусь и считаю это стратегически наиболее правильным выбором. Я надеялась, что в этом году в Беларуси могут произойти изменения и что я смогу в этих изменениях помочь. Вижу, что изменения уже начались, и действительно ожидаю, что мы увидим надежду в конце этого темного тоннеля, в котором Беларусь находится сейчас.