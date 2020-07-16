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Верховная Рада назначила нового председателя Нацбанка Украины

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  • 16.07.2020, 11:38
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Верховная Рада назначила нового председателя Нацбанка Украины

За кандидатуру проголосовали 332 народных депутата.

Верховная Рада Украины на заседании 16 июля назначила председателя правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко новым руководителем Национального банка Украины, сообщает gordonua.com.

Кандидатуру Шевченко поддержали 332 народных депутата (ни одного голоса не дали фракции "Европейская солидарность" и "Голос").

48-летний уроженец российской Тулы Кирилл Шевченко возглавляет национализированный "Укргазбанк" с 2015 года. В банковской сфере Украины он работает с 1994 года. В 2006 году возглавил Государственное ипотечное учреждение Кабинета Министров Украины, в 2009-м был штатным советником Юлии Тимошенко, которая в то время занимала должность премьера.

Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой 14 июля Владимир Зеленский говорил, что глава Нацбанка будет назначен в ближайшее время. Он обещал, что это будет "независимый технократ".


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