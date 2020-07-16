МИД Литвы призвал к проведению свободных выборов в Беларуси 16.07.2020, 11:43

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Фото: charter97.org

Действия властей будут иметь последствия для дальнейших отношений Европейского союза и Беларуси.

Литва выражает обеспокоенность ситуацией с выборами президента в Беларуси и предупреждает, что продолжение политических репрессий будет иметь последствия в отношениях нашей страны с Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Литвы.

В документе говорится, что Литва внимательно наблюдает за предвыборной президентской кампанией в Беларуси и обеспокоена недавними событиями с отказом в регистрации в качестве кандидатов некоторых претендентов, а также репрессиями против оппозиционных политиков, активистов, блогеров, представителей СМИ и массовыми задержаниями на протестных акциях.

— Мы призываем руководство Беларуси обеспечить конкурентоспособную предвыборную среду, безопасные, свободные и добросовестные выборы, отпустить всех задержанных и обеспечить основные свободы и права человека. Продолжение политически обоснованных репрессий, возможный рост количества новых политических заключенных будут иметь последствия для дальнейших отношений Европейского союза и Беларуси. Мирные, свободные и добросовестные президентские выборы поощрили бы демократическое развитие Беларуси, укрепили бы ее суверенитет и независимость, — говорится в заявлении литовского МИД.

В документе содержится призыв к сотрудничеству властей Беларуси с ЕС в сфере ядерной безопасности касательно строительства Островецкой АЭС и рекомендация не начинать поспешную эксплуатацию электростанции. Также, как сказано в заявлении, Литва выражает озабоченность ситуацией с распространением коронавируса в Беларуси и оказала нашей стране гуманитарную помощь.