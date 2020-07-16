Палеонтологи обнаружили странного динозавра с крючьями вместо рук 4 16.07.2020, 11:55

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Длина животного составляла всего около трех метров.

У этого внушающего страх существа была полная зубов пасть и огромные когти, но только по одному на каждой «руке», пишет «Популярнамя механика».

Несмотря на нелепые конечности, Trierarchuncus prairiensis, возможно, был довольно милым созданием, если верить визуализации его внешности, пушку на шее и красивому хвосту.

Длина животного составляла всего около трех метров — небольшой размер для той эпохи, населенной гигантскими животными наподобие тираннозавров и трицератопсов.

Маленькие зубы T. prairiensis позволяют предположить, что эти динозавры, обитавшие в конце мелового периода (66 миллионов лет назад), жили на равнинах рядом с более крупными животными, бродившими по современной Монтане (США), а питались они насекомыми.

Эти динозавры, принадлежавшие к семейству альваресзавридов, изучаются только по фрагментам костей, найденных в Азии и Южной Америке. Теперь палеонтологи опубликовали новую статью об обнаруженных странных когтях этого вида, совсем недавно получившего свое имя.

Оно состоит из двух слов: «trierarch» — капитан морского судна на греческом языке, и «uncus», что с латыни переводится как «крюк». То есть перед вами «Капитан Крюк Прерии».

Крючковатые когти пушистого динозавра предназначались для выкорчевывания кустов и другой растительности, разорения гнезд насекомых и для расщепления гниющей древесины. Так же своими когтями пользуется современный муравьед.

«Окаменелости показали, что по мере роста Trierarchuncus коготь «руки» становился более крепким. Это видно по углублениям кровеносных сосудов по бокам когтя. Поверхность когтя у молодых особей была гладкой, а у взрослых — шероховатой», — говорит палеонтолог Денвер Фаулер из Музея динозавров Бедландс.