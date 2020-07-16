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«Самозванец с 3% сильно испугался»

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  • 16.07.2020, 12:33
  • 4,070
«Самозванец с 3% сильно испугался»
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Режим еще никогда так не показывал своей паники.

До последнего верилось, что Бабарико зарегистрируют.Но, видимо, режим настолько испуган, что даже находясь за решеткой в статусе кандидата Бабарико представляет угрозу, пишет телеграм-канал «Реальная Беларусь».

Трехпроцентный не решился разыгрывать спектакль под названием «Выборы-2020» для сохранения хотя бы видимости своей «легитимности».

Самозванец много говорит о том, что выборы - это экзамен. Похоже в этом году кто-то так сильно испугался, что решил на этот экзамен не приходить.

Напомним, что 14 и 15 июля белорусы по всей стране вышли на акции протеста, требуя зарегистрировать альтернативных кандидатов в президенты.


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