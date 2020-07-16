«В воздухе витала атмосфера сплоченности, солидарности и бесстрашия» 3 16.07.2020, 13:15

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Фото: Getty Images

Как проходила акция протеста на Каменной горке в Минске.

Акции протеста проходили в Минске 14 и 15 июля не только в центре, но и в спальных районах, сообщает телеграм-канал "Баста!".

Участница одной из них – возле метро "Каменная горка" – рассказала о своих впечатлениях.

"Знаю, что телеграм-каналы читают в том числе и работники МВД, - пишет она. - Хотелось бы к ним и обратиться.

Во время акции в Минске возле метро "Каменная Горка" ходил человек средних лет в костюме с рацией. Он подходил к женщинам с детьми, молодым девушкам и озлобленно им шипел: "Вам что, заняться нечем?".

По всему было видно, что это человек в высоком звании, большой начальник. Но при всей своей "матерости" он выглядел жалко, очень жалко! Его не только никто не боялся, люди смеялись ему в след. Говорили лишь о том, что устали сидеть дома, что терять больше нечего. Даже беременная девушка стояла в цепочке. В воздухе витала атмосфера сплоченности, солидарности и бесстрашия.

Диктатор уже очень скоро уйдет, как уходили все диктаторы мира, а вы останетесь и ваши лица никто не забудет!"

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