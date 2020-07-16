Андрюс Кубилюс: Общество показывает силу гражданской воли 5 16.07.2020, 13:37

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Андрюс Кубилюс

Белорусы перестали бояться.

От действий властей Беларуси будет зависеть, получит ли Беларусь, а значит каждый из нас, помощь от Евросоюза. Это подтвердил очередной европолитик, рассуждая о недопустимости репрессивного поведения действующей власти Беларуси. Евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс оценил избирательную кампанию, передает «Белсат».

Это напоминает времена гитлеровской Германии

- По вашему мнению, нынешняя избирательная кампания - прозрачна на этом этапе?

- Решение Центральной избирательной комиссии не регистрировать Бабарико и Цепкало – ведущих кандидатов от оппозиции, украла президентские выборы у народа Беларуси.

- Вы «ЗА» введение санкций в случае, если в Беларуси проведут нечестные и недемократические выборы?

- Введет ли Евросоюз снова санкции, будет зависеть от всего избирательного процесса. Мы видели, что одного главного кандидата посадили в тюрьму, у другого забраковали большое количество легально и официально собранных подписей. Так в демократических странах никто себя не ведет. Есть вопрос, как себя будут вести силовые структуры. То, что мы видели на «Белсате», и на YouTube – как мирных людей на улицах забирают силовики, КГБ или какие-то другие структуры -напоминает времена гитлеровской Германии. Так себя не могут вести европейские страны. Впереди и 9 августа, после которого мы увидим общую картину, и будем на нее реагировать.

- Что бы могло быть первым критерием для жесткой реакции ЕС?

- Наличие политзаключенных. Если режим Лукашенко в ближайшее время не выпустит политзаключенных – кандидатов, политических деятелей, как Павел Северинец, или арестованных рядовых людей и блогеров – мы будем обсуждать, какие должны ввести санкции.

- Какой второй критерий?

- Соответствие кампании стандартам демократичности. Мы всерьез предупреждаем, что наблюдаем за ситуацией очень внимательно. Если режим Лукашенко не услышит, то в будущем может получить так называемые санкции Магнитского, по примеру Соединенных Штатов. Европейский союз также должен вводить персональные санкции. Лукашенко, его окружение и особенно те, кто руководит силовыми структурами, должны помнить, что их имена хорошо известны всем.

Общество перестало бояться репрессий

- Может ли отдельная страна, например, Литва, ввести еще более жесткие ограничения, или такие решения ЕС принимает совместно?

- Литва имеет собственный закон о санкциях Магнитского и может вводить такие ограничения. Но гораздо более сильные санкции – введены на уровне Европейского Союза. Литва и ее партнеры будут работать над вторым вариантом – европейскими санкциями. Но всегда готова воплотить в жизнь и свои государственные санкции.

- Не ответит ли белорусская власть на санкции еще более жесткими репрессиями?

- Исторический опыт показывает, что некоторые авторитарные лидеры переходят красную границу и используют военную силу, чтобы остановить свой народ. Но есть лидеры, которые после протестов делают какие-то шаги и создают возможности для общества. Лукашенко мог бы посмотреть на опыт не такой далекий – на того же Назарбаева в Казахстане.

- Насколько Европарламент заангажирован в сегодняшние события в Беларуси?

- В последнюю неделю тема Беларуси обсуждалась в Комитете по иностранным делам, который в сентябре-октябре опубликует специальный рапорт. Ситуацию в Беларуси обсудили представители комиссии и Совета Европейского союза. Абсолютное большинство членов Европарламента придерживаются подобных взглядов.

- То есть все негативно смотрят на происходящие в Беларуси события?

- Негативно смотрим на то, как себя ведет власть в отношении граждан и очень положительно смотрим на то, как общество перестало бояться репрессий и выражает свое желание перемен. Люди должны иметь легальную возможность высказать свое мнение по поводу таких перемен.

Больше через великие дела

- Каковы возможные сценарии дальнейшего сотрудничества между Брюсселем и Минском после 9 августа?

- Беларусь очень важна, как страна, которая может стать сильной. Нам хочется, чтобы белорусы имели возможность выбирать свой путь, как это делают в Грузии, Украине, в последнее время и в Армении. Также, как те страны, Беларусь после перемен может шире использовать возможности программы Восточного партнерства: это и безвизовый режим, и экономическая помощь. Наши условия просты: демократия, соответствие правовому государству, экономические реформы. В программе Восточного партнерства все базируется по принципу «больше из-за больших дел и меньше из-за плохих дел». Если государство делает большие реформы, оно получит от Европейского Союза больше программ помощи. Если государство делает шаг назад – со стороны Европейского Союза эта помощь сразу же уменьшается.

- Границы Евросоюза сейчас закрыты для Беларуси. Как это может повлиять на процесс выборов в Беларуси?

- Из-за COVID-19 многочисленные границы все еще остаются закрытыми. Мы будем обсуждать вопрос о том, как на этих выборах будут присутствовать международные наблюдатели, включая наблюдателей со стороны Европейского парламента. Такие наблюдатели должны присутствовать во время выборов в Беларуси. Этот вопрос будет обсуждаться.

- Как Европа может поддержать гражданское общество Беларуси?

- Обучение – одна из приоритетных программ, программа Erasmus + для всех стран Восточного партнерства – это очень важный инструмент. Сколько возможностей получат белорусские студенты, будет зависеть и от того, что произойдет 9 августа. Сейчас думаем, как воссоздать программы помощи Европейского союза, которые осуществлялись после выборов 2010 года, когда много белорусов попали в тюрьмы. Тогда была программа поддержания их семей. Такая программа должна быть восстановлена. Очень важно подумать об этом в этом году, потому что в этом году согласовывается финансовый план деятельности Европейского союза на будущие 7 лет. Надо эти программы включать в бюджет Европейского Союза.