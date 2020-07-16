«Газпром» повысит цены на газ для россиян, чтобы компенсировать экспортные потери 11 16.07.2020, 14:16

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Фото: ТАСС

Первый квартал 2020 года российская компания впервые за 5 лет завершила с чистым убытком.

Цены на газ для потребителей в России будут повышены, объявил на телефонной конференции во вторник глава департамента экономической экспертизы и ценообразования «Газпрома» Алексей Андреев, пишет finanz.ru.

По его словам, решение об индексации тарифов уже «принято и находится в стадии оформления».

Вопрос был «отработан» с регулирующими органами, сообщил Андреев, добавив, что также обсуждается повышение тарифов на транспортировку газа, но решения пока нет.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба в начале апреля утвердила индексацию цен на газ для населения на 3%, что вдвое выше прошлогоднего повышения (на 1,4%).

Обсуждалась возможность поднять цены сразу на 5%, рассказывал тогда начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Армен Ханян. Но было принято компромиссное решение.

Изначально власти планировали провести индексацию с 1 июля, но пандемия коронавируса и голосование по поправкам в Конституцию заставили на время «забыть» о ней.

Теперь же приказ ФАС должен быть направлен на регистрацию в Минюст и вступит в силу спустя 10 дней после утверждения и официальной публикации.

Накопленным итогом за последние три года газ для россиян подорожал на 8%, с 2014 года - почти на 20%.

Повышение газовых тарифов в разгар экономического кризиса производится, чтобы компенсировать потери «Газпрома» на внешнем рынке, где цены на газ резко упали, указывает партнер RusEnergy Михаил Крутихин.

В июне «Газпром» продавал топливо в Европу по 94 доллара за тысячу кубометров, что ниже точки безубыточности для компании, которую Fitch оценивает в 105 долларов за тысячу кубов. По итогам второго квартала экспортные доходы «Газпрома» рухнули до минимума за 18 лет. Компания получила 3,5 млрд долларов от зарубежных покупателей - втрое меньше, чем за тот же период год назад.

Цены на газ в Европе, вероятно, прошли нижнюю точку и будут восстанавливаться, заявил во вторник главный финансовый директор «Газпрома» Александр Иванников. На год компания закладывает среднюю цену в 133 доллара за тысячу кубометров, что почти вдвое ниже, чем в прошлом году (250 долларов). Объемы экспорта снизятся на 15%, до 166 млрд кубометров.

Первый квартал 2020 года «Газпром» впервые за 5 лет завершил с чистым убытком по МСФО в 116 млрд рублей. По итогам года кассовый разрыв в бюджете компании может составить 10 млрд долларов, оценивает Fitch.