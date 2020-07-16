Фотофакт: Белорусы Канады провели акцию солидарности 2 16.07.2020, 14:27

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Белорусская диаспора поражает своей активностью в этом году.

Проживающий в Канаде белорус Дмитрий Гагарин рассказал «Радыё Рацыя», почему белорусская диаспора выходит на акции солидарности.

- Мы, как все белорусы, живущие за границей, следим, естественно, за новостями, которые приходят с нашей Родины. Это нас очень ранит, поэтому мы волнуемся и как-то хотим поддержать. Поэтому собираемся, на сколько это возможно на наших просторных канадских территориях, и пытаемся поддержать наших родных и близких, которые остались там, в Беларуси.