Протестующие в Болгарии добились замены троих министров
- 16.07.2020, 15:02
Но демонстрации в стране продолжились.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попросил министров финансов, экономики и внутренних дел уйти в отставку в связи с массовыми протестами в стране.
Борисов также заявил, что до конца недели решит, останется ли его правительство работать до запланированных на следующую весну выборов или уйдет в отставку, сообщает Reuters.
Но объявления об увольнении ключевых министров не удовлетворило протестующих. Демонстрации в стране продолжились.
Протесты в Болгарии начались 9 июля после того, как в администрации Румена Радева прошли обыски в рамках расследования двух не связанных друг с другом дел о коррупции и разглашении государственной тайны.