Протестующие в Болгарии добились замены троих министров 16.07.2020, 15:02

ФОТО: CAS.SK

Но демонстрации в стране продолжились.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попросил министров финансов, экономики и внутренних дел уйти в отставку в связи с массовыми протестами в стране.

Борисов также заявил, что до конца недели решит, останется ли его правительство работать до запланированных на следующую весну выборов или уйдет в отставку, сообщает Reuters.

Но объявления об увольнении ключевых министров не удовлетворило протестующих. Демонстрации в стране продолжились.

Протесты в Болгарии начались 9 июля после того, как в администрации Румена Радева прошли обыски в рамках расследования двух не связанных друг с другом дел о коррупции и разглашении государственной тайны.