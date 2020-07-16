В Украине изменили избирательное законодательство 16.07.2020, 17:09

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«Раздача гречки» стала подкупом избирателей, а с двойниками на выборах будут бороться.

Верховная Рада Украины приняла изменения в Избирательный кодекс, которые касаются всех видов выборов и имеют целью упрощение избирательного процесса, пишет «Новое время».

За законопроект № 3485 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства проголосовали 308 народных депутатов.

Законопроектом вносятся изменения в более чем 200 из 289 статей Избирательного кодекса, которые касаются всех этапов избирательного процесса.

Подкуп избирателей

Законопроект увеличивает размер штрафов за подкуп кандидата, который баллотируется на выборах, избирателя, участника референдума с 100−300 необлагаемых минимумов доходов граждан до 300−400 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 — 6800 гривен).

При этом под понятие «неправомерная выгода» подпадают продукты питания, спиртные напитки и табачные изделия, а также денежные средства, товары (кроме материалов предвыборной агитации, изготовленных за счет и в рамках средств избирательного фонда), услуги, работы, льготы, преимущества, ценные бумаги, кредиты, лотерейные билеты, другие материальные и нематериальные активы, стоимость которых превышает 3% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Внеочередные местные выборы — дважды в год

Законом предусмотрено, что внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные проводиться дважды в год — в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

В год проведения очередных местных выборов все местные выборы будут проводиться один раз в год — в день проведения очередных местных выборов — последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и сельских, поселковых, городских глав, избранных на последних очередных местных выборах.

Введение электронных сервисов

Новые изменения в Избирательный кодекс позволяют использование современных технологий в избирательном процессе. В частности, относительно голосования избирателей на избирательном участке, проведения подсчета голосов избирателей, составления протоколов, итогов и результатов голосования с помощью технических средств и программных средств.

Борьба с «двойниками»

Законопроектом вводится механизм борьбы с «двойниками» на выборах президента Украины.

Избирательная квота в 25%

Кандидаты в народные депутаты, которые получили количество голосов избирателей, равное или превышающее 25% размера избирательной квоты, размещаются в начале регионального избирательного списка соответствующей партии в порядке убывания количества голосов избирателей, поддержавших подходящего кандидата в депутаты.

При равном количестве голосов более высокое место занимает кандидат, расположенный выше в региональном избирательном списке кандидатов от партии.