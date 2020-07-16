Хватит это терпеть! 2 16.07.2020, 17:47

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Фото: ТАСС

Письма и комментарии счастливых белорусов должны начинаться совсем с других слов.

Telegram-канал "Баста!" публикует рассказ читателя, который предлагает белорусам поменять жизнь в стране уже этим летом.

"Здравствуйте! - пишет читатель Telegram-канала. - Сил терпеть такую жизнь больше нет. С таких слов начинаются практически все посты белорусов в интернете.

Задумайтесь о том, что такими же словами начинаются последние письма людей, позже покончивших с жизнью самоубийством.

К чему такая власть? К чему такое управление? Мы живем и работаем, чтобы просто выжить до следующей зарплаты. Не жить. Выжить.

Хватит это терпеть. Письма и комментарии счастливых белорусов должны начинаться совсем с других слов".

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