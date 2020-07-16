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До +28 °С ожидается в Беларуси 17 июля

  • 16.07.2020, 18:04
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До +28 °С ожидается в Беларуси 17 июля

В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди.

До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью местами по Брестской и Гродненской областям, днем в отдельных районах Гомельской области пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, днем - 22-28 градусов.


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