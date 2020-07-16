NYT: На выдуманной картине российской политики появляются трещины 1 16.07.2020, 19:25

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фото: РИА Новости, Максим Блинов

Путин сталкивается с ростом нестабильности внутриполитического ландшафта страны.

Владимир Жириновский, престарелый националист-подстрекатель, долгое время выполнял функцию предохранительного клапана для сброса избыточного общественного недовольства, перетягивая на себя протестные голоса, но затем оказывая поддержку президенту Владимиру Путину в ключевые моменты. Теперь же, по словам Жириновского, Кремль относится к его партии «как к идиотам». «Выходите на поле и играйте, — говорят, по его словам, его партии. — Только голов не забивайте».

Негодование по поводу ареста Сергея Фургала, популярного губернатора и члена партии Жириновского, потряс тщательно откалиброванную кремлевскую систему имитации оппозиционной политики. В Хабаровском крае на тихоокеанском побережье России уличные протесты в поддержку губернатора продолжались четыре дня подряд — это очередной показатель того, что Путин сталкивается с ростом нестабильности внутриполитического ландшафта страны, пишет The New York Times (перевод - inosmi.ru).

«Общество становится неуправляемым, — отмечает политолог Российской академии наук Юрий Коргунюк. — Старые инструменты больше не работают». Чтобы перенаправлять общественное недовольство, Кремль долго пользовался таким инструментом, как «партии системной оппозиции», и среди них самыми известными партиями стали коммунисты и националисты Жириновского. Но общественный гнев в Хабаровске из-за ареста Фургала грозит «перескочить через поручни» контролируемой Кремлем многопартийной системы.

Коммунисты и националисты время от времени критикуют Путина, а потом с треском проигрывают ему на президентских выборах — лично Жириновский трижды потерпел поражение. То же самое происходит на региональном уровне, где кандидаты от коммунистов и националистов часто делят между собой оппозиционные голоса, тем самым обеспечивая уверенную победу правящей партии «Единая Россия».

Предполагалось, что именно такую роль должен был сыграть Фургал, когда этот бывший торговец металлоломом баллотировался на пост губернатора обширного Хабаровского края в 2018 году. Москва была шокирована, когда в 2018 году он поднялся на волне антиэлитных настроений и победил на выборах. После этого немедленно стали звучать гипотезы о том, как и когда Кремль привлечет его на свою сторону или снимет его.

Это наконец случилось в минувший четверг, 9 июля, когда сотрудники службы безопасности в камуфляжной форме вытащили его с заднего сиденья его автомобиля Lexus и посадили на восьмичасовой рейс до Москвы. Фургала обвинили в причастности к нескольким убийствам, произошедшим в начале 2000-х годов. Рассерженные жители Хабаровска восприняли арест как откровенную попытку лишить сделанного ими демократического выбора. В субботу, 11 июля, десятки тысяч людей вышли на акции протеста, которые стали самыми масштабными протестами в этом регионе с начала 1990-х годов. «Он был единственным губернатором, который спустя много лет начал поднимать регион с колен, — сказала по телефону Олеся Усольцева-Зимина, 41-летний специалист по переписи населения, которая планирует снова пойти на демонстрацию в поддержку Фургала в ближайшую субботу. — Он явно был неугоден Кремлю».

В ходе одного телефонного разговора, состоявшегося в прошлом году, представитель Путина на российском Дальнем Востоке пожаловался Фургалу, что рейтинг губернатора Хабаровского края растет, тогда как рейтинг президента страны снижается. По словам сторонников Фургала, последняя капля упала ранее в июле, когда стало известно, что явка избирателей в Хабаровском крае на голосование по внесению поправок в конституцию составила всего 44%. «Я думаю, многие допускают, что он, возможно, был причастен к каким-то не совсем честным делам, — сказал другой участник акции протеста по имени Сергей Мамаев, 33-летний организатор мероприятий. — Но, несмотря на все это, мы хотим, чтобы наш выбор уважали».

Вспышка общественного гнева поставила Жириновского в затруднительное положение: если слишком активно подливать масло в огонь, это разозлит Путина и поставит под угрозу финансовую выгоду, которую он извлекает из своего политического положения. Пока он занял среднюю позицию: он выступил с воодушевляющей речью в защиту Фургала в российском парламенте, обвинив Путина в репрессиях в духе Сталина, но при этом предупредил [своих] сторонников, что участие в несанкционированных уличных акциях протеста будет иметь «только негативные последствия». «Это такая ситуация, когда он не может не быть в оппозиции, но быть в оппозиции опасно, — отметил политолог Коргунюк. — Жириновский рассматривает свою партию главным образом как бизнес, поэтому ему не стоит портить отношения с властями».

Риск для Жириновского и для Кремля заключается в том, что недовольство в связи с арестом Фургала может сыграть на руку более бескомпромиссным оппозиционным политикам, таким как Алексей Навальный. Популистский и временами националистический напор Навального опирается на ту же самую волну общественного недовольства, что и сигналы Жириновского. Местный штаб Навального в Хабаровске превратился в движущую силу, стоящую за менее масштабными акциями протеста, которые продолжились там на этой неделе.

«Они должны более жестко продвигать свои интересы, — сказала Усольцева-Зимина о Жириновском и его Либерально-демократической партии. — Ему необходимо более серьезно относиться к своим функциям политического лидера».

В своем интервью газете The New York Times Жириновский признал, что он может потерять поддержку. Он сказал, что после того, как Фургал вступил в должность, администрация Путина пыталась добиться, чтобы новый губернатор вышел из партии Жириновского. «Это ужасно, — указал Жириновский. — Кто будет болеть за команду, которая всегда проигрывает?»

Жириновский, известный своими расистскими и женоненавистническими тирадами и призывами оккупировать территории иностранных государств, постоянно присутствует в российской политике с начала 1990-х годов. Он поддержал предложенные поправки в конституцию и не раз намекал на то, что Путин может стать пожизненным лидером России.

Но в своем интервью во вторник Жириновский дал понять, что готов принять усталость россиян от их президента, чей текущий срок полномочий заканчивается в 2024 году. Аналитики говорят, что пандемия стала одним из факторов, которые весной этого года привели к падению рейтинга Путина до 59%, то есть до рекордно низкого уровня за последние 20 лет.

«Определенно будет новый президент — или в 2024 году, или, возможно, раньше, или в 2028 году, или в 2030, — сказал Жириновский. — Хабаровск показал, что сегодня ничего нельзя сделать силой, что сегодня нельзя фальсифицировать результаты выборов».

Управляемая многопартийная система в России работала в интересах Кремля, потому что она позволяла дробить голоса избирателей, настроенных против Путина. Однако протесты в Хабаровске показали, что недовольство способно объединить разрозненные группы. В субботней демонстрации приняли участие такие давние критики Путина, как Виталий Блажевич, который преподает русский язык в Китае и утверждает, что риторика Жириновского «совершенно неприемлема». «Конечно, Фургал — это не Вацлав Гавел, — сказал Блажевич, упомянув имя чешского диссидента и лидера антикоммунистического движения. — Но где нам взять Вацлава Гавела? Если люди скандируют „Путина — в отставку‟, я их поддерживаю».