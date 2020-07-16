Светлана Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало 18 16.07.2020, 19:31

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Фото: Штаб Виктора Бабарико

Они призывают избирателей прийти на выборы 9 августа 2020 года.

Сегодня, 16 июля, прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, на которой было объявлено об объединении усилий.

На встрече штабы представляли кандидат в президенты Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова. В сообщении штаба Бабарико сказано, что объединенная команда планирует:

призывать избирателей прийти на выборы 9 августа 2020 года и голосовать;

освободить политзаключенных, экономических заключенных, предоставив право на пересмотр дел в независимых и честных судах;

провести повторные, честные выборы после 9 августа 2020 года;

информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами;

призывать участвовать в инициативах за честные выборы.

Напомним, после регистрации кандидатов в президенты без «своих» представителей на выборах остались не менее полумиллиона избирателей, подписавшихся за выдвижение Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Светлана Тихановская оказалась в числе пяти зарегистрированных кандидатов.