Флешмоб солидарности продолжается! 16.07.2020, 19:43

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Белорусы громко прогоняют таракана.

Сегодня в 19:00 белорусы вновь открыли окна, громко стучали кастрюлями, включали музыку.

Будет нас больше на балконах и в окнах наших квартир – будет больше и на улицах.

Каждый день в 19.00!

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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