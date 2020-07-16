Флешмоб солидарности продолжается!
- 16.07.2020, 19:43
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Белорусы громко прогоняют таракана.
Сегодня в 19:00 белорусы вновь открыли окна, громко стучали кастрюлями, включали музыку.
Будет нас больше на балконах и в окнах наших квартир – будет больше и на улицах.
Каждый день в 19.00!
Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».
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