Андрей Войнич: В случае фальсификации выборов нужны продолжительные мирные массовые протесты 5 16.07.2020, 20:33

4,124

Так говорил Сергей Тихановский.

Активисты и друзья гражданской кампании «Европейская Беларусь» вышли из числа доверенных лиц Светланы Тихановской.

Об этом пресс-службе «Европейской Беларуси» заявил активист гражданской кампании Андрей Войнич.

- Почему вы и ваши коллеги решили выйти из состава доверенных лиц кандидата в президенты Светланы Тихановской?

- В свое время команда Светланы Тихановской обратилась к «Европейской Беларуси» за поддержкой. Наши представители договорились с ее штабом о совместных действиях. 13 активистов и друзей «Европейской Беларуси» стали доверенными лицами Светланы.

Мы видим все возможности для смены власти в Беларуси в течение месяца. Мы видим смелость наших соотечественников, которые выходят на улицы в поддержку кандидатов в президенты. Мы видим растерянность и страх Лукашенко.

Вместе с тем мы понимаем, что демократическому кандидату недостаточно одержать электоральную победу на выборах. Нужны продолжительные мирные массовые протесты и акции гражданского неповиновения, как в свое время говорил Сергей Тихановский. Мы узнали, что, к сожалению, штаб кандидата в президенты не будет призывать к протестам в случае продолжения репрессий против гражданского общества и массовых фальсификаций.

Со штабом Светланы Тихановской также обсуждался вопрос ее снятия с выборов, ведь, на самом деле, выборов в Беларуси нет, ЦИК не зарегистрировал самых сильных кандидатов в президенты, сотни лидеров и активистов оппозиции находятся в тюрьмах. Без обсуждения с доверенными лицами Светлана Тихановская заявила о том, что она сниматься с выборов в любом случае не будет и призвала белорусов прийти на избирательные участки 9 августа. Светлана имеет на это полное право, но, к сожалению, о ее решении мы узнали только из СМИ.

Поэтому нами принято решение выйти из состава доверенных лиц кандидата в президенты.

Главной своей задачей мы, по-прежнему, видим освобождение всех политзаключенных и смену власти в Беларуси мирными законными методами. Мы готовы к взаимодействию со всеми сторонниками перемен.