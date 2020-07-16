БДИПЧ ОБСЕ заняло принципиальную позицию по поводу выборов президента Беларуси 10 16.07.2020, 20:39

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Директор БДИПЧ ОБСЕ неоднократно говорила белорусским властям о необходимости своевременного приглашения.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не изменит свое решение об отказе наблюдать за выборами в Беларуси, несмотря на отправленное 15 июля белорусским МИД приглашение, передает naviny.by.

«Белорусские власти объявили выборы более двух месяцев назад, — отметила в комментарии БелаПАН пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Катя Андруш. — Им хорошо известно, что БДИПЧ нуждается в своевременном приглашении для проведения наблюдения за всеми этапами выборов».

Андруш подчеркнула, что уже завершены, например, такие важные этапы, как формирование избирательных комиссий и регистрация кандидатов. «Это те конкретные области, об улучшениях в которых БДИПЧ давало рекомендации», — сказала она.

По словам представителя организации, в течение последних полутора месяцев директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир неоднократно говорила белорусским властям о необходимости своевременного приглашения.

15 июля БДИПЧ ОБСЕ объявило, что не будет направлять наблюдательную миссию на президентские выборы в Беларуси.

В этот же день пресс-служба МИД страны сообщила, что направила приглашения международным наблюдателям.

«Честно признаться, решение БДИПЧ стало для нас разочаровывающей неожиданностью. Искренне надеемся, что оно будет пересмотрено, — сказал пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз. — Ведь сегодня, точно в день после регистрации кандидатов, в полном соответствии с ранее сделанными публичными заявлениями МИД направил приглашения на выборы в адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества. Это наши традиционные партнеры по наблюдению за выборами. Мы ни на шаг не отступаем от своих заверений и обязательств, в том числе в рамках ОБСЕ».

Он подчеркнул, что Беларусь никогда не проводила выборы без наблюдения. «И в этот раз мы изначально были твердо намерены пригласить наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ после регистрации кандидатов. Об этом неоднократно говорилось публично, эта позиция доводилась до наших западных партнеров, а также до руководства бюро. Мы полностью транспарентны в данном контексте, и все это можно перепроверить», — сказал Глаз.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции внесла свои коррективы во многие сферы, в том числе в практику БДИПЧ по наблюдению за выборами.

«Такая ситуация сложилась впервые. Мы внимательно анализировали опыт других стран-участниц, в которых состоялись выборы в последние месяцы. В нынешних особых условиях в большинстве, если не во всех случаях, БДИПЧ разворачивало специальные наблюдательные миссии, состоящие из нескольких экспертов», — сказал Глаз.