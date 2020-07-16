Клиенты Белгазпромбанка забрали со счетов миллиард рублей 2 16.07.2020, 20:56

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фото: belsat.eu

А прибыль банка во втором квартале упала больше чем на треть.

По данным на 1 июля, на депозитах у белорусов во всех банках страны лежала сумма в 5 миллиардов 32 миллиона рублей. Надо сказать, что до марта 2020 года рублевые депозиты белорусов росли на протяжении 17 месяцев подряд. Потом (с апреля по май) они сократились на 80 миллионов рублей, за май прибавили 14 миллионов, а по итогам июня сократились на 5 миллионов. Депозиты в иностранной валюте сократились с января по июль сразу на 381 миллион долларов, передает kp.by.

Такова общая статистика по всем 24 банкам Беларуси. Очевидно, что белорусы постепенно стали забирать свои накопления и делают это аккуратно и последовательно.

Куда больше впечатляет финансовая отчетность самой обсуждаемой в последнее время банковской структуры - Белгазпромбанка. За II квартал 2020 года средства клиентов, которые размещались на его счетах, сократились более чем на миллиард рублей (или на 30,6%): на 1 апреля они составляли без малого 3,3 миллиарда рублей, а на 1 июля - около 2,3 миллиарда. Речь идет не только о депозитах, а обо всех финансовых ресурсах, которые клиенты обслуживали на счетах Белгазпромбанка.

Понятно, что это отразилось на его прибыли: на 1 июля она составила 18,9 миллиона рублей и относительно аналогичного периода прошлого года уменьшилась сразу на 36,8%. При этом по состоянию на 1 июля у Белгазпромбанка возникли обязательства перед Национальным банком, вероятно, он проводил прямые финансовые интервенции, стремясь поддержать пошатнувшуюся финансовую устойчивость.

В итоге сейчас речь идет о долге размером 215 миллионов рублей. Кварталом ранее у коммерческого банка таких обязательств не было, то есть возник он, вероятнее всего, после того, как была введена временная администрация во главе с Надеждой Ермаковой.

Причин такого объективно ухудшающегося финансового положения Белгазпромбанка несколько. После обысков в головном офисе, которые прошли в июне, из депозитарных ячеек клиентов пропали деньги и ценности. Надежда Ермакова говорила как минимум о восьми заявлениях пострадавших, которые банк отказался рассматривать, а перенаправил в Департамент финансовых расследований. До настоящего времени эта ситуация так и не прояснилась, хранившиеся в ячейках ценности их владельцам не пока возвращены.