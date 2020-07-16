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«В моей машине всегда играют песни «Стены рухнут» и «Перемен»

  • 16.07.2020, 21:53
«В моей машине всегда играют песни «Стены рухнут» и «Перемен»

Белоруска рассказала, как участвует во Флешмобе солидарности.

Сегодня в Беларуси прошел очередной Флешмоб солидарности.

Белоруска поделилась впечатлениями, передает телеграм-канал «Баста!».

«Где-бы я не была в 19.00 - дома, в деревне или в пути - флешмоб продолжается. А в моей машине всегда играют мои любимые белорусские народные песни, «Стены рухнут», «Перемен» и многие другие. Думаю, их слышат все, мимо кого я проезжаю», - пишет наша читательница.

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