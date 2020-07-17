Народная Грамада: Народ Беларуси вправе использовать любые мирные методы для защиты своего выбора

Народная Грамада: Народ Беларуси вправе использовать любые мирные методы для защиты своего выбора3
- 17.07.2020, 7:54
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Люди проявили колоссальную волю к переменам и способность к самоорганизации.
Президиума партии «Народная Грамада» выступил с заявлением о предвыборной ситуации в Беларуси, сообщает Charter97.org:
- 14 июля ЦИК отказал в регистрации двум участникам нынешней избирательной кампании Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Воля и голоса более шестисот тысяч человек оказались цинично попранными.
Режим в очередной раз продемонстрировал свой антинародный характер и готовность цепляться за власть любыми способами.
В то же время, беларусы в ходе нынешней кампании проявили колоссальную волю к переменам, способность к самоорганизации и солидарность.
Считаем, что в сложившейся ситуации перемены, которые приведут к возвращению Беларуси на путь демократического развития, неизбежны.
Для этого нужно продолжать объединять усилия для мирных перемен:
Мы требуем:
- Освободить Николая Статкевича, Сергея Спариша, Сергея Тихановского, Виктора и Эдуарда Бабарико и членов их команд, всех политзаключенных Беларуси, прекратить преследование граждан по политическим мотивам
- Зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты
Мы поддерживаем команду Светланы Тихановской и
- Призываем граждан Беларуси продолжить мирные акции в любых формах, активно поддержать демократических кандидатов, которые готовы защищать свою победу
Требуем от ЦИК принять меры для исключения фальсификаций:
а) обеспечить круглосуточное видеонаблюдение на избирательных участках с общедоступной онлайн-трансляцией с каждого участка
б) обеспечить участки прозрачными урнами для голосования
в) обеспечить публичный подсчет голосов с предъявлением каждого бюллетеня наблюдателям
г) пригласить в страну наблюдателей от ЕС, авторитетных международных организаций: ОБСЕ и других
д) пригласить авторитетные международные организации для организации экзит-полов.
В противном случае, народ Беларуси вправе использовать любые мирные методы для защиты своего выбора.
Вместе мы победим!