Народная Грамада: Народ Беларуси вправе использовать любые мирные методы для защиты своего выбора 3 17.07.2020, 7:54

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ФОТО: ТАСС

Люди проявили колоссальную волю к переменам и способность к самоорганизации.

Президиума партии «Народная Грамада» выступил с заявлением о предвыборной ситуации в Беларуси, сообщает Charter97.org:

- 14 июля ЦИК отказал в регистрации двум участникам нынешней избирательной кампании Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Воля и голоса более шестисот тысяч человек оказались цинично попранными.

Режим в очередной раз продемонстрировал свой антинародный характер и готовность цепляться за власть любыми способами.

В то же время, беларусы в ходе нынешней кампании проявили колоссальную волю к переменам, способность к самоорганизации и солидарность.

Считаем, что в сложившейся ситуации перемены, которые приведут к возвращению Беларуси на путь демократического развития, неизбежны.

Для этого нужно продолжать объединять усилия для мирных перемен:

Мы требуем:

- Освободить Николая Статкевича, Сергея Спариша, Сергея Тихановского, Виктора и Эдуарда Бабарико и членов их команд, всех политзаключенных Беларуси, прекратить преследование граждан по политическим мотивам

- Зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты

Мы поддерживаем команду Светланы Тихановской и

- Призываем граждан Беларуси продолжить мирные акции в любых формах, активно поддержать демократических кандидатов, которые готовы защищать свою победу

Требуем от ЦИК принять меры для исключения фальсификаций:

а) обеспечить круглосуточное видеонаблюдение на избирательных участках с общедоступной онлайн-трансляцией с каждого участка

б) обеспечить участки прозрачными урнами для голосования

в) обеспечить публичный подсчет голосов с предъявлением каждого бюллетеня наблюдателям

г) пригласить в страну наблюдателей от ЕС, авторитетных международных организаций: ОБСЕ и других

д) пригласить авторитетные международные организации для организации экзит-полов.

В противном случае, народ Беларуси вправе использовать любые мирные методы для защиты своего выбора.

Вместе мы победим!