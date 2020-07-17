«Народный губернатор» против «московского царя» Виталий Портников, «Детали»

17.07.2020, 7:50

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Виталий Портников

«Обнуление» в РФ в стало точкой отсчета для массовых протестов и региональной вольницы.

Задержание в Хабаровске главы краевой администрации Сергея Фургала привело к первым массовым протестам после проведения референдума, фактически узаконившего «бесконечное» правление российского президента Владимира Путина. Референдум должен был продемонстрировать массовую поддержку несменяемого российского правителя, пытающегося остаться у власти пожизненно.

Протесты в Хабаровске показали, что на самом деле никакой массовой поддержки нет – ведь их участники протестовали не только против задержания популярного губернатора, но и против российского президента и политики центральных властей. Причем это были не столичные «одиночные пикеты», которые власть разгоняет с наслаждением, достойным лучшего применения, а именно массовые протесты, сравнимые по численности с пресловутым «Бессмертным полком» — одним из главных пропагандистских мероприятий Кремля.

Почему так произошло? Ведь губернаторов в России арестовывали и раньше, но их аресты никогда не приводили к такому возмущению. А тут очевидно неприятная для власти картина как раз тогда, когда нужно демонстрировать массовую любовь к главе государства и усиливающимся день ото дня спецслужбам.

Ошибок сразу несколько. Во-первых, Сергей Фургал – действительно популярный в Хабаровском крае политик, его рейтинг и раньше был выше рейтинга Путина. И то, что Фургала арестовали по обвинениям в убийствах пятнадцатилетней давности в глазах хабаровчан выглядит вовсе не демонстрацией эффективности спецслужб, а стремлением избавиться от губернатора, обвинив его в преступлениях, которые он не совершал.

Во-вторых, Фургал – политик оппозиционный. По крайней мере, в глазах своих земляков. Конечно, если смотреть из-за границ России и даже из Москвы, то ЛДПР Жириновского – просто кремлевская подтанцовка. Но на Дальнем Востоке ЛДПР привыкли воспринимать, как альтернативу власти. Жириновский и в 90-е годы одерживал тут одну победу за другой – начиная от успеха в 1993 году, на выборах в первую же Государственную Думу. Победа Фургала позволила прервать правление «жирных котов» путинской «Единой России», и уже за это хабаровчане благодарны своему «народному губернатору».

К тому же Москву подозревают в попытках вообще расправиться с хабаровской элитой: уже более года под домашним арестом находится многолетний руководитель края Виктор Ишаев, у которого случился конфликт с одним из главных путинских соратников, Игорем Сечиным, известным своей готовностью посадить каждого, кто стоит у него на пути — от Михаила Ходорковского и бывшего российского министра экономики Алексея Улюкаева до Ишаева.

В-третьих, падение цен на нефть и пандемия спровоцировали первые проявления масштабного социального кризиса в России. И, естественно, кризис всегда в первую очередь бьет именно по Дальнему Востоку – а жители этого отдаленного от центральной России огромного и малонаселенного региона всегда считали, что Москва живет за их счет и является главной причиной их бедности. И вот теперь кризис персонализировался: не просто Москва живет за счет Дальнего Востока, но «московский царь» Путин хочет уничтожить хабаровского «народного губернатора» Фургала.

Ничего нового тут нет: примерно такими же были настроения и в 90-е годы, поэтому тут и побеждала оппозиция. Кризис и протест в России всегда начинается именно с дальневосточников.

Возможно, Путин думает, что после победы на референдуме он соорудил себя какое-то невиданное успешное будущее, безмятежное царствование на десятилетия и даже восстановление «исторической России». На самом деле, может оказаться, что «обнуление» — это путь в прошлое, в годы кризиса, экономических просчетов, социальных протестов и региональной вольницы.

Виталий Портников, «Детали»