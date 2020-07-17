Хабаровский бунт 1 17.07.2020, 8:34

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ФОТО: ДМИТРИЙ МОРГУЛИС/ТАСС

Дальний Восток РФ готовится к массовым акциям поддержки Хабаровска.

Ситуацию в российском регионе обсудили в студии «Радио Свобода».

Елена Рыковцева: Тревожно за граждан Хабаровска. Есть ощущение, что недолго этому протесту оставаться мирным. То есть сам по себе протест, конечно, останется мирным, но недолго ему быть неподавляемым. С нами Семен Новопрудский, журналист из Москвы, в которой ни один протест не сходит с рук никому и никогда, каким бы наимирнейшим он ни был. Если вы чего-то не согласовали, вас задавит эта машина немедленно.

Семен Новопрудский: Тем более что большинство акций вообще не надо санкционировать, потому что закон декларирует формально свободу мирных акций.

Елена Рыковцева: Мы говорим о реальной практике. Нет, никаких акций нельзя без разрешения. С нами на связи Алексей Романов, блогер, журналист, у него есть свой канал на YouTube, в котором он показывает жителей Хабаровска, которые выходят, он с ними разговаривает, общается. С нами на связи Владивосток, который выйдет в субботу в поддержку граждан Хабаровска, Николай Марковцев. Мы начинаем с нашего сюжета о том, что, к сожалению, есть на то основания подозревать, что сила будет применяться.

Елена Рыковцева: Вот ситуация на эту минуту: машины прибывают, ОМОН прибывает, силовики прибывают. Своя полиция пока ведет себя мирно и только беспокоится о здоровье митингующих. Ваше видение из Москвы, вы все про Москву знаете прекрасно, невозможно представить никаких шести дней, никаких митингов, пикетов. Сколько они еще будут держать такую ситуацию? Не связана ли с их планами сегодняшняя отмена визита Владимира Путина в Крым?

Семен Новопрудский: Почему отменилось – неизвестно. Президент, судя по всему, работает в обычном режиме, то есть никаких проблем со здоровьем нет. Мне кажется, что в Москве, видимо, будут решать по двум логикам. Одна логика – что протест сам собой выдохнется, понятно, что они никаким образом не вернут губернатора на место. Видимо, идет торг с ЛДПР, в том числе, возможно, с хабаровским руководством нынешним о назначении временно исполняющего обязанности. Решение должно быть принято до конца этой недели, на мой взгляд, дальше не будут тянуть. По крайней мере постараются упредить субботнюю акцию. Вторая логика – что нет, надо показательно в случае чего силу продемонстрировать. Я уверен, что будут стараться в меньшей степени повязывать силой местную полицию, местная полиция не склонна это делать. Кстати говоря, так происходит и в Москве, потому что чаще всего наиболее жесткую реакцию на любые акции протеста показывает приезжий ОМОН, Росгвардия, которая обычно приезжает из других российских регионов. Понятно, что это универсальный принцип – не использовать ОМОН и Росгвардию по месту жительства. Надежда главная федеральных властей на то, что побузят и успокоятся.

Елена Рыковцева: Сколько они будут ждать, что побузят и успокоятся?

Семен Новопрудский: Эти выходные будут решающими. Я думаю, что у них логика такая, что если в крайнем случае будет всплеск в эти выходные, то к следующим выходным должно все это рассосаться. Появится какой-то временно исполняющий обязанности, возможно, кто-нибудь приедет из федеральных чиновников повыше Трутнева, хотя Трутнев формально просто отвечает за этот регион от федеральной власти, поэтому он приехал. Понятно, что его популярность на Дальнем Востоке сильно невелика, вряд ли он может жестко ретранслировать. Но очень может быть, что кого-то еще попробуют отправить. Я думаю, скорее всего, сейчас решается вопрос о новом губернаторе.

Елена Рыковцева: Ваш прогноз, что эти акции будут реально мощными, это будет уже не один Хабаровск и не один Комсомольск-на-Амуре, это будут другие города. Им дадут провести такие мощные акции?

Семен Новопрудский: Будет зависеть от охвата. Если будет много людей, чем больше людей, чем больше городов, тем меньше шансов на применение силы.

Елена Рыковцева: Алексей, я могу только догадываться, что люди, которые каждый день выходят, они этого ждут подспудно, у них есть тревога или они полагают, что не рискнут московские власти вмешаться в вашу ситуацию силой? Какие в этом смысле ожидания у вас?

Алексей Романов: Мы все живем в одной стране, мы знаем, как это все устроено. Конечно, ожидания какие-то есть. В самый первый день они были наиболее сильными. Та картинка алармистская, которую вы сейчас показали, извините, сейчас немного покритикую, она мне показалась несколько преувеличенной. Например, там у вас звучит в ролике, что в каждом переулке теперь стоят машины с техникой, а показывают одну и ту же улицу с разных ракурсов, это улица Гоголя, которая находится буквально за углом от того Белого дома, напротив которого митингуют. Техника была в первый же день, солдаты, Росгвардия, полиция, ОМОН, все это было в первый же день, как и во время любой другой мало-мальски крупной акции. Все это стоит буквально рядышком, за углом, но ни разу пока не было пущено в ход. Каких-то особых усилений мы не особо разглядели, если честно. Я не знаю, может быть, мы что-то упустили, вы показывали какие-то кадры, но я бы перепроверил. Надо сказать, что очень странное поведение сегодня хабаровской полиции, вообще силового блока. Понятно, что ситуация давным-давно уже городу не принадлежит, решения здесь не принимают хабаровчане хотя бы потому, что главного хабаровчанина нет, управляют ситуацией москвичи. При этом абсолютно лояльная, няшная полиция. Пока не очень понятно почему. У меня есть некая версия. Вы сказали, что то, что происходит сейчас в Хабаровске, невозможно представить вообще никогда и никак в Москве. Точно ли это? Посмотрите, 30 тысяч человек – это минимальная оценка численности тех, кто вышел в минувшую субботу в 600-тысячном Хабаровске. Это если считать, что в Москве живет всего лишь 12 миллионов, а не 20, как мы предполагаем, если бы на улицы вышло 600 тысяч, а если 20 миллионов, то вышел бы миллион.

Елена Рыковцева: Я имела в виду не сам выход людей на улицы, мы видели Болотную, я имела в виду, что невозможно представить в Москве, чтобы люди в таком процентном соотношении выходили и их не трогала полиция.

Алексей Романов: А кого-то разве трогали в первые дни Болотной, когда она была по-настоящему массовой? Никого. По-моему, Хабаровск сейчас поставил нечаянно натурный эксперимент.

Елена Рыковцева: Болотная – это было очень давно и при другом президенте. Вы еще 1991 год вспомните. Мы говорим о новом времени, когда все протесты давно задушены и задавлены, шагу не ступишь без санкций, без согласований, без того, если ты его не получил, тебя не упекли на 15 суток.

Алексей Романов: То, что происходит сейчас в Хабаровске, – это сейчас происходит. Это происходит после Болотной, после обнуления, после всего того, что мы видели, как работает наша полиция, это происходит сейчас. Нет никакого в этом, я думаю, чрезвычайного чуда. Мне кажется, сегодня Хабаровск, если не разбил, то очень сильно расшатал миф о всесилии силовой составляющей в нашей российской политике. Когда выходит порядка 10% жителей, полиция тушуется и прячется в кусты. Я не утверждаю это, но это единственное рациональное объяснение, почему сегодня такая тишь и благодать в Хабаровске. Почему они не трогают сейчас даже эти маленькие митинги? Потому что они помнят, что было, они ждут этой субботы, а не выйдет ли еще больше. Впрочем, есть еще одна у меня версия, почему они сегодня так спокойно, никого не винтят, никого не преследуют, не трогают ни журналистов, ни блогеров, как это в Белоруссии сейчас происходит. Как может в дальнейшем развиваться ситуация? Понятно, что никто не ожидал, хабаровчане, Москва, власть, эфэсбэшники, которые арестовывали Фургала, никто не ожидал, что будет столь массовая реакция людей на это событие, что выйдет такое количество людей. В первый день поэтому они потерялись, растерялись. Во второй день, когда была чуть менее массовая акция, ночное шествие, опять они ничего не сделали. Теперь ясно, что просто так взять разогнать – это слишком неправильная история. Люди выходили, ничего не нарушили, ничего не сломали, провокаторов нет, ничего не грабят, зачем разгонять? Потом в конце концов в этом крае надо избирать нового губернатора, зачем людей лишний раз злить. Мне кажется, они не просто сейчас будут ждать, когда этот протест выдохнется сам собой, мне кажется, наметилась другая стратегия. Мы забываем, что время от времени в России любой маленький несанкционированный митинг разгоняют самым жестоким образом. Время от времени происходят какие-то эмоциональные эксцессы, в Саратове прошлой осенью, когда там произошло какое-то убийство девочки, люди вышли, едва ли не штурмом взяли полицейский участок. Никого за это не наказали, никого полиция не разгоняла. То есть наша власть очень четко делит уличную активность на политическую и не политическую. Не политическую прощают и даже идут на уступки. Не прощают и не идут на уступки, когда люди выходят с политическими требованиями, когда протест именно политический. Сейчас, мне кажется, их задача деполитизировать хабаровский протест. Когда люди вышли в самый первый день, то лозунгов таких, как "Путин – вор", "Москва, уходи", "Долой царя", "Мы здесь власть", "Россия будет свободной", таких классических общеполитических лозунгов, их было больше, чем лозунгов о Фургале. Сейчас ситуация начинает меняться, сейчас мы видим, как прилагают усилия в социальных сетях и жизни на улице для того, чтобы людей, которые продолжают произносить лозунги политические, называть провокаторами.

Елена Рыковцева: Это очень важный момент, о котором вы говорите. Это же не просто посадка губернатора, его просто вышвырнули – я не хочу тебя. Это власть кремлевская вышвырнула. Понятно, что они пошли против власти. Но проходит время, люди следят за поведением полиции, вдруг начинает опытным путем обнаруживаться, что лозунги против Путина могут быть наказуемы. Вы отлично знаете и видели видео, где молодой человек, который кричал "Путина в отставку", была попытка его все-таки увести. Его культурно попросили не кричать про Путина. Его отстояли, но люди сейчас точно так же культурно могут просить друг друга: давайте не провоцировать полицию, потому что на эти лозунги она реагирует гораздо жестче, чем на лозунги по поводу Фургала.

Алексей Романов: Она не реагировала в субботу на эти лозунги. Вывели за все это время двух человек, один из них был с каким-то большим ножом, второй парень был, честно говоря, поддат хорошо, его тоже убрали оттуда. И та история, про которую вы сейчас рассказываете, когда человек что-то там кричал...

Елена Рыковцева: Он кричал не что-то, он кричал "Путина в отставку".

Алексей Романов: Я позавчера на этом маленьком митинге стоял возле полиции, кричал "Путина в отставку", "Путин – вор". Полиция даже не посмотрела в мою сторону.

Елена Рыковцева: Значит, политизация протеста продолжается. Вы хотите сказать, что можно свободно продолжать кричать "Путина в отставку". Существуют какие-то люди в соцсетях, которые называют тех, кто кричит "Путина в отставку", провокаторами. Существуют другие люди, которые считают, что, может быть, не стоит дразнить гусей и не кричать "Путина в отставку". Это же не делает протест не политическим, он все равно политический – это же всем совершенно понятно. Люди протестуют против решений высшей кремлевской власти.

Алексей Романов: Вы сейчас спорите с таким уважаемым человеком, как пресс-секретарь нашего президента. Он вышел и сказал, что это был всего лишь эмоциональный всплеск. Сейчас борьба оценок идет. Мы с вами, не сговариваясь, знаем, мы понимаем, мы отчетливо видим – это протест именно исключительно политический. Но что мешает, используя привычки людей, к сожалению, силу силового аппарата, силу пропагандистского аппарата, в общественном мнении этот взгляд изменить, повесить другой ярлык?

Елена Рыковцева: Мы прекрасно знаем, как меняют и перещелкивают взгляды. Взгляды можно поменять целой стране. Мне не кажется, что так легко сейчас можно будет поменять взгляды Хабаровску, целому городу и целому региону. Вы же не отрицаете то, что в городе существует внешняя сила, которая в случае команды на разгон людей выполнит эту команду, вы это отлично понимаете. Это факт, от которого никуда деться невозможно.

Алексей Романов: Мне кажется, что если выйдет число, сопоставимое с 30 тысячью человек, они так не решат. Им проще сейчас никого не трогать, чтобы не поднимались разговоры о репрессиях.

Елена Рыковцева: Мы пришли к простому выводу: чем больше людей выйдет, тем меньше шансов на применение силы. Елена из Нижнего Новгорода, здравствуйте.

Слушательница: По поводу Хабаровска и Москвы вчерашней хотелось бы высказаться, потому что я поддерживаю и первых, и вторых. Потому что каждый хочет высказаться о своем выборе, имеем мы право что-то выбирать или нет, или все будет фальсифицировано до конца, нас будут в автозаки закидывать при любом нашем праве голоса. Надо было парад делать из техники, настроенный не на внешнюю войну, а на внутреннюю, настолько техника подготовлена, настолько ОМОН подготовлен. Вот это на параде надо было показывать, как власть относится к народу, к его мнению. Невозможно смотреть, что происходило вчера в Москве, дальше будет происходить и в Хабаровске.

Елена Рыковцева: В Москве люди вышли мирно высказать свое негодование по поводу принятой поправки вечного Путина, но это мирное негодование без битья стекол, конечно, было подавлено. Будем надеяться, что этого не случится в Хабаровске, но это уже лотерея. Николай, расскажите, что готовится во Владивостоке и ждете ли вы силового сценария у себя?

Николай Марковцев: Власть, несомненно, напугана на Дальнем Востоке протестом хабаровского народа, поэтому у нас к этому серьезно готовится уже. К нам прибыл полпред после того, как он посетил Хабаровск. Он как бы не осудил этот протест, сказал, что люди имеют право, якобы 31-я статья Конституции работает, все это можно, они ничего не нарушают. Понимаете, как у них меняется сразу мнение. После этого полпред приехал к нам под видом посмотреть какой-то детский садик и школу какую-то. На самом деле, я думаю, тут он решал вопрос, как предотвратить процесс, намеченный во Владивостоке на субботу. По всем соцсетям много разослано приглашений под видом приходить кормить голубей на Центральную площадь, но все понимают, что это в поддержку протестного митинга в Хабаровске. Я сегодня общался, разговаривал, звонил своим знакомым, люди готовы идти на Центральную площадь. Но власть тут же вопреки своим же распоряжениям, что якобы нельзя никакие массовые мероприятия проводить, она тут же разрешила в субботу и в воскресенье сельскохозяйственную ярмарку на Центральной площади. То есть вся площадь будет заставлена машинами с сельскохозяйственной продукцией, чтобы нигде там люди не могли собраться. Как это получится, когда люди соберутся, что там будет происходить, трудно сказать. Либо люди перейдут к памятнику подводной лодке, либо пойдут на Привокзальную площадь, либо встанут около памятника на Центральной площади, до тысячи людей может разместиться. Я думаю, что больше тысячи-двух во Владивостоке сегодня не выйдет. Прошли те времена, когда выходило по 10 тысяч. Власть не дремлет, несомненно, жестко накажет Хабаровск, чтобы вся Россия содрогнулась, больше никто не посмел таким образом выходить и скандировать "Путина в отставку". Я думаю, они сейчас думают, как это сделать, они сейчас стягивают силы, это произойдет в ближайшее время. Возможно, в субботу они еще дадут людям выговориться, если их будет много собираться. А если мало людей придет, то они и в субботу могут протест подавить в Хабаровске и во Владивостоке тоже. Потому что мы уже имеем опыт, когда во Владивостоке 10 лет назад с правым рулем решался вопрос, выходило до 10 тысяч, никто никого не трогал, скандировали "Путин – вор", ходили по центральным улицам, после этого через несколько дней прибыл "Зубр" и еще несколько ОМОНов, жестко избили людей на Центральной площади Владивостока. Хватали всех, даже выхватывали и машин, которые сигналили и ехали по соседним улицам. Я сам был свидетелем этого процесса, как жестко ОМОН подавлял. На следующий день все примолкли, все журналисты, всем сказали: молчать или потеряете работу. Вот таким образом во Владивостоке 10 лет назад жестко подавили протест. Я думаю, что в Хабаровске он будет подавлен точно таким же способом. Потому что эти выкрики против Путина он не простит. Конечно, сегодня социальная ситуация не такая, как была 10 лет назад, сейчас люди более бедные стали, потеряли работу, меньше стали получать зарплату, нам обесценили рубль в два раза, то есть у людей просто отбирают деньги, выдают фантиками, многие это уже заметили, что их просто дурят таким образом. Этот взрыв в Хабаровске, Фургал – это повод.