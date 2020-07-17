«Стены рухнут!»: целый магазин в Гомеле присоединился к Флешмобу солидарности 17.07.2020, 9:09

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Видеофакт.

Вчера в Беларуси прошел очередной Флешмоб солидарности. В Гомеле к нему присоединился целый магазин.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!