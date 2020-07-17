«Стены рухнут!»: целый магазин в Гомеле присоединился к Флешмобу солидарности
- 17.07.2020, 9:09
- 4,222
Видеофакт.
Вчера в Беларуси прошел очередной Флешмоб солидарности. В Гомеле к нему присоединился целый магазин.
Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.
Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!