Ученые обнаружили загадочные пещеры в священной горе Абидоса 1 17.07.2020, 8:43

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Археологи пока не выяснили их предназначения.

Египетские археологи, группу которых возглавил Мохаммед Абд аль-Бадя, наткнулись на несколько таинственных камер в скале, когда изучали священную гору в районе древнего Абидоса. Отчет об археологическом открытии появился на официальном сайте египетского министерства по делам древностей, пишет lenta.ua.

На сайте говорится, что ученые изучали восьмикилометровый район к югу от города Абидос. Задачей археологов было обнаружение следов присутствия человека, оставленных здесь в разные временные периоды. В какой-то момент исследователи заметили загадочные отверстия, расположенные на склоне священной скалы.

Обратив внимание на тот факт, что отверстия образуют четкую линию, ученые решили, что это рукотворные объекты. Раздобыв альпинистское снаряжение, исследователи убедились в своей правоте — отверстия оказались входами в странные камеры, существующие внутри скалы.

"Некоторые отверстия в скале оказались входами в однокомнатные камеры, другие — в многокомнатные. Последние могут насчитывать три или даже пять камер. Мы пока не знаем, в чем заключалось предназначение этих камер, но можем предположить, что они обладали религиозным значением. На это указывают ниши и скамейки, обнаруженные в камерах", — отмечают археологи из Египта, добавляя, что изучение находок все еще продолжается.